Ni pesas, ni yoga: el ejercicio ideal para que los adultos mayores fortalezcan los tobillos

Cuando los músculos y ligamentos del tobillo se debilitan, el riesgo de caídas aumenta drásticamente. Por ello, el ejercicio ideal no busca necesariamente hipertrofiar el músculo, sino mejorar la respuesta nerviosa y la estabilidad.

El ejercicio que los expertos recomiendan por encima de las rutinas de gimnasio tradicionales es el equilibrio sobre una sola pierna, también conocido como apoyo unipodal.

A diferencia de las pesas, que requieren una técnica compleja, o el yoga, que puede exigir posturas de gran exigencia articular, este movimiento se puede realizar en cualquier rincón del hogar.

La clave del éxito reside en la progresión. Al principio, el adulto mayor puede usar ambas manos para sostenerse; con el tiempo, podrá usar solo un dedo y, finalmente, realizar el ejercicio sin apoyos.

Practicar este tipo de entrenamiento de forma constante ofrece tres ventajas fundamentales para los adultos mayores:

Prevención de fracturas: al fortalecer los estabilizadores del tobillo, se reducen las torceduras que suelen derivar en caídas graves.

Mejora de la marcha: unos tobillos firmes permiten pasos más seguros y decididos, mejorando la postura al caminar.

Independencia: la confianza en el propio equilibrio reduce el miedo a salir a caminar, fomentando una vida social activa.

Cómo hacer este ejercicio correctamente