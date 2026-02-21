La existencia de este árbol precede a la formación de los estados modernos y a gran parte de la historia registrada del continente, convirtiéndolo en un testimonio excepcional de la longevidad y resiliencia de la naturaleza.
El segundo árbol más longevo del mundo está en Argentina: mide 50 metros y tiene 2.630 años
Se trata del el Alerce Milenario y se encuentra dentro del Parque Nacional Los Alerces, en la provincia de Chubut, protegido por un ecosistema de bosque andino-patagónico donde la humedad constante y las temperaturas bajas favorecen la supervivencia de este árbol único en el mundo.
La edad del Alerce Milenario fue estimada mediante técnicas científicas que combinan el análisis de anillos visibles con modelos matemáticos, ya que el núcleo completo no puede extraerse sin dañarlo. Cada anillo de este árbol representa un año de vida, una marca precisa del paso del tiempo. Así, el árbol se convierte en un registro biológico de miles de estaciones.
¿Cómo es este árbol y cuál es el más antiguo del mundo?
- Su tronco mide más de 3,5 metros de diámetro, y su corteza gruesa lo ha protegido durante siglos de incendios, insectos y enfermedades.
- Este árbol pertenece a la especie Fitzroya cupressoides,
- conocida por su crecimiento extremadamente lento, apenas milímetros por año. Esa lentitud, lejos de ser una desventaja, es lo que le permite vivir tanto tiempo.
- Solo crece en bosques templados lluviosos de la Patagonia andina, a altitudes entre 150 y 1200 metros sobre el nivel del mar, en suelos ácidos y bien drenados.
Actualmente, el árbol más antiguo confirmado sigue siendo Methuselah, en Estados Unidos, con más de 4.800 años. Sin embargo, el ejemplar argentino ocupa el segundo lugar verificado a nivel mundial, lo que lo convierte en el árbol más longevo de Sudamérica.