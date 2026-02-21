La existencia de este árbol precede a la formación de los estados modernos y a gran parte de la historia registrada del continente, convirtiéndolo en un testimonio excepcional de la longevidad y resiliencia de la naturaleza.

El árbol se llama Alerce Abuelo

El segundo árbol más longevo del mundo está en Argentina: mide 50 metros y tiene 2.630 años

Se trata del el Alerce Milenario y se encuentra dentro del Parque Nacional Los Alerces, en la provincia de Chubut, protegido por un ecosistema de bosque andino-patagónico donde la humedad constante y las temperaturas bajas favorecen la supervivencia de este árbol único en el mundo.