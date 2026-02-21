Cómo revivir un limonero seco usando cáscaras de banana: fertilizante casero efectivo

Las cáscaras de banana son ricas en potasio, fundamental para el transporte de agua y nutrientes, lo que ayuda a combatir la sequedad y fortalece la estructura del árbol.

El fósforo, mineral clave en el árbol limonero, también está integrado en la cáscara, y es clave para el desarrollo de raíces fuertes y una floración abundante.

cascara de banana para fertilizante La cáscara de banana tiene minerales beneficiosos para el árbol.

Por último se encuentran el magnesio y el calcio, minerales que previenen el amarillamiento de las hojas y mejoran la calidad del fruto.

Para potenciar este fertilizante, los jardineros sugieren mezclarlo con cáscaras de huevo trituradas (aporte de calcio) o un chorrito de vinagre en el riego para equilibrar el pH del suelo, algo vital para que el limonero absorba mejor el hierro.

Cómo preparar este fertilizante casero paso a paso

1. Té de banana para una hidratación profundaIdeal para limoneros que presentan signos críticos de sequedad.

Corta 3 a 5 cáscaras de banana por cada litro de agua.

Hiérvelas durante 15 minutos o déjalas reposar en agua fría por 48 horas.

Importante: Diluye este "té" al 50% con agua limpia antes de regar para evitar un exceso de sales en el sustrato.

2. Abono de liberación lenta.

Si tu árbol está en el suelo, pica las cáscaras en trozos pequeños y entiérralas a unos 10 cm de profundidad alrededor de la base (evitando tocar el tronco). Esto mejorará la estructura del suelo a medida que se descomponen.