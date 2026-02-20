Ni enero, ni agosto: cuál es la mejor época del año para plantar un árbol limonero en Argentina

Tener un limonero en el jardín es el sueño de casi cualquier argentino. Ya sea para acompañar un asado, preparar una limonada fresca o simplemente por el aroma inigualable de sus flores de azahar, este cítrico es el rey de los patios.
Sin embargo, el entusiasmo suele llevar a un error común: plantarlo en el momento equivocado. Si bien los viveros suelen tener stock del limonero durante todo el año, la realidad biológica del árbol no siempre coincide con nuestras ganas de palear tierra en el jardín.
Cuál es la mejor época del año para plantar un árbol limonero
Para asegurar el éxito, hay que entender que el limonero es un árbol de climas templados y odia los extremos. Plantar en enero es, para un árbol joven, someterlo a un "estrés hídrico" extremo. Con temperaturas que superan los 35°C en gran parte del país, las raíces nuevas no dan abasto para hidratar las hojas.
Por otro lado, agosto es el mes de las falsas promesas. Aunque el sol empieza a calentar, las heladas tardías y los vientos secos son moneda corriente en regiones como Buenos Aires, Córdoba o Cuyo. Por eso, ninguno de estos dos momentos es aconsejable.
La respuesta definitiva para cualquier entusiasta es la primavera, específicamente entre septiembre y octubre. En este período, el suelo ya recuperó la temperatura necesaria (más de 15°C) para que las raíces se activen de inmediato.
Beneficios de plantar en esta época del año
Las ventajas de plantar el limonero durante esta época son algunas de las que se muestran a continuación:
- Crecimiento vigoroso: el árbol tiene por delante toda la temporada de crecimiento antes de enfrentar su primer invierno.
- Clima equilibrado: las lluvias de octubre suelen ayudar al asentamiento del sustrato sin encharcar las raíces.
- Menos plagas: un árbol que arranca con fuerza en primavera es más resistente al ataque de la cochinilla o el minador de la hoja.
Si estás planeando sumar un limonero a tu jardín, la paciencia es tu mejor herramienta. Aguantá las ganas durante el invierno y prepará el pozo para recibir a la primavera con todo listo.