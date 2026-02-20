Ni enero, ni agosto: cuál es la mejor época del año para plantar un árbol limonero en Argentina

Por otro lado, agosto es el mes de las falsas promesas. Aunque el sol empieza a calentar, las heladas tardías y los vientos secos son moneda corriente en regiones como Buenos Aires, Córdoba o Cuyo. Por eso, ninguno de estos dos momentos es aconsejable.

limonero, fertilizante, primavera El limonero es un árbol de clima templado y odia los extremos.

La respuesta definitiva para cualquier entusiasta es la primavera, específicamente entre septiembre y octubre. En este período, el suelo ya recuperó la temperatura necesaria (más de 15°C) para que las raíces se activen de inmediato.

Beneficios de plantar en esta época del año

Las ventajas de plantar el limonero durante esta época son algunas de las que se muestran a continuación:

Crecimiento vigoroso: el árbol tiene por delante toda la temporada de crecimiento antes de enfrentar su primer invierno.

el árbol tiene por delante toda la temporada de crecimiento antes de enfrentar su primer invierno. Clima equilibrado: las lluvias de octubre suelen ayudar al asentamiento del sustrato sin encharcar las raíces.

las lluvias de octubre suelen ayudar al asentamiento del sustrato sin encharcar las raíces. Menos plagas: un árbol que arranca con fuerza en primavera es más resistente al ataque de la cochinilla o el minador de la hoja.

Si estás planeando sumar un limonero a tu jardín, la paciencia es tu mejor herramienta. Aguantá las ganas durante el invierno y prepará el pozo para recibir a la primavera con todo listo.