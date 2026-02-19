El alcaide que murió durante la fuga en Tunuyán tenía 21 años en el servicio penitenciario

Una familia vinculada con las fuerzas de seguridad

Pablo Antonio Rivero Ríos era padre de cuatro hijos y estaba casado con una efectiva que actualmente cumple funciones en la Farmacia Central, Sección de Depósitos Sanitarios del Complejo de Alojamiento de la Zona Sur.

La vocación por el servicio público era un legado familiar: era hijo del reconocido comisario Juan Antonio Rivero, quien se desempeña en la sede del Instituto de Seguridad Pública de San Rafael.

La muerte del alcaide durante el operativo para recapturar a los dos prófugos que escaparon de la alcaidía enlutó no solo al servicio penitenciario provincial, sino también a toda una familia vinculada históricamente con las fuerzas de seguridad mendocinas.

Dos presos escaparon de la Alcaidía de Tunuyán

Los dos presos que se fugaron de la Alcaidía de Tunuyán fueron identificados como Enrique Vega Acosta y Víctor Bravo Morón, dos peligrosos presos imputados por intento de homicidio.

Los prófugos habrían sido vistos por última vez en las cercanías de las calles 25 de Noviembre y Melchor Villanueva del departamento.

quienes son presos fugados mendoza Víctor Bravo Morón y Enrique Acosta Vega escaparon de la Alcaidía de Tunuyán donde estaban presos.

Según trascendió, Vega Acosta y Bravo Morón fueron detenidos el 11 de enero cuando quedaron sindicados como autores de una grave agresión con palos contra Rodrigo Costilla Moreno en el interior del asentamiento Rodrigo. La víctima quedó gravemente herida por los golpes recibidos.

Los sospechosos fueron acuchillados durante un enfrentamiento y fueron detenidos en las calles Francisco Delgado y Derqui, según informó El Cuco Digital.

bravo moron profugo preso alcaidia tunuyan Víctor Bravo Morón, uno de los dos prófugos.

Los fugados fueron imputados por homicidio simple en grado de tentativa y trasladados a la Alcaidía de Tunuyán, desde donde este jueves lograron escapar.

acosta enrique uno de los profugos tunuyan Enrique Vega Acosta, el otro prófugo.

La Policía trabaja intensamente por estas horas con el fin de dar con el paradero de los delincuentes. Por Tunuyán circulan varias patrullas, se estableció la cobertura de puntos estratégicos y se realizan rastrillajes a pie en distintas zonas del departamento.