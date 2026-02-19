Pablo Antonio Rivero Ríos era el jefe de la Alcaidía de Alojamiento Transitorio de Tunuyán desde noviembre de 2025. Tenía 43 años y llevaba 21 años en la institución penitenciaria cuando falleció este jueves al mediodía durante el operativo de búsqueda de los dos presos que se fugaron del establecimiento.
El alcaide que murió durante la fuga en Tunuyán tenía 21 años en el servicio penitenciario
Pablo Rivero Ríos tenía 43 años y era oriundo de San Rafael. Estaba casado con una efectiva y era hijo de un reconocido comisario
21 años de servicio en el sistema penitenciario
Oriundo de San Rafael, Rivero prestaba servicio desde 2004 y durante su extensa trayectoria había cumplido funciones principalmente en la zona sur de la provincia. Pasó por distintas áreas como Seguridad Externa, Seguridad Interna, Unidad de Seguridad y Traslado, y Conserjería, entre otras.
Además de haber prestado servicio en los complejos penitenciarios de Boulogne Sur Mer y San Felipe, Rivero había obtenido su ascenso a la jerarquía de alcaide en 2024. Contaba con la carrera de Técnico Universitario en Seguridad Pública y un bachillerato con orientación en Seguridad.
Una familia vinculada con las fuerzas de seguridad
Pablo Antonio Rivero Ríos era padre de cuatro hijos y estaba casado con una efectiva que actualmente cumple funciones en la Farmacia Central, Sección de Depósitos Sanitarios del Complejo de Alojamiento de la Zona Sur.
La vocación por el servicio público era un legado familiar: era hijo del reconocido comisario Juan Antonio Rivero, quien se desempeña en la sede del Instituto de Seguridad Pública de San Rafael.
La muerte del alcaide durante el operativo para recapturar a los dos prófugos que escaparon de la alcaidía enlutó no solo al servicio penitenciario provincial, sino también a toda una familia vinculada históricamente con las fuerzas de seguridad mendocinas.
Dos presos escaparon de la Alcaidía de Tunuyán
Los dos presos que se fugaron de la Alcaidía de Tunuyán fueron identificados como Enrique Vega Acosta y Víctor Bravo Morón, dos peligrosos presos imputados por intento de homicidio.
Los prófugos habrían sido vistos por última vez en las cercanías de las calles 25 de Noviembre y Melchor Villanueva del departamento.
Según trascendió, Vega Acosta y Bravo Morón fueron detenidos el 11 de enero cuando quedaron sindicados como autores de una grave agresión con palos contra Rodrigo Costilla Moreno en el interior del asentamiento Rodrigo. La víctima quedó gravemente herida por los golpes recibidos.
Los sospechosos fueron acuchillados durante un enfrentamiento y fueron detenidos en las calles Francisco Delgado y Derqui, según informó El Cuco Digital.
Los fugados fueron imputados por homicidio simple en grado de tentativa y trasladados a la Alcaidía de Tunuyán, desde donde este jueves lograron escapar.
La Policía trabaja intensamente por estas horas con el fin de dar con el paradero de los delincuentes. Por Tunuyán circulan varias patrullas, se estableció la cobertura de puntos estratégicos y se realizan rastrillajes a pie en distintas zonas del departamento.