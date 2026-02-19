Asesinaron a puñaladas a un joven y lo dejaron en una zanja: dos "viudas negras" fueron condenadas a 20 años de prisión
Dos mujeres de 32 y 29 años, de las denominadas "viudas negras", fueron condenadas a 20 años de prisión por haber asesinado a puñaladas a un joven luego de robarle sus pertenencias
De acuerdo al fallo dado a conocer por la Justicia, el violento incidente ocurrió el 26 de junio de 2016 y la condena fue impuesta por el TOC 4, que halló penalmente responsables a Rocío Luján Rajoy, de 32 años y Micaela Anahí Giménez, 29, por el crimen de Matías Ariel Medina ocurrido en la localidad bonaerense de Guernica, a quien asesinaron a puñaladas.
El fallo al que llegó el tribunal descartó la figura de homicidio “criminis causa”, por considerar que la intención principal de las mujeres era robarle y la muerte se produjo en medio del ataque, cuando la víctima se resistió.
El crimen fue caratulado como homicidio en ocasión de robo agravado por la participación de menores de edad, en concurso real con robo doblemente agravado por el uso de arma y por su comisión en poblado y en banda.
En ese sentido, el tribunal analizó que “la agresión letal no puede ser interpretada como un acto instrumentalmente orientado a lograr el resultado delictivo o la impunidad, sino como un exceso violento acaecido en el marco del robo”.
Según la reconstrucción del hecho durante el debate, el joven fue convocado por una de las mujeres a través de redes sociales bajo la excusa de un encuentro personal. Pero en el momento del encuentro, Medina fue interceptado por las "viudas negras", quienes lo atacaron con un cuchillo y despojado de sus pertenencias.
El joven fue encontrado luego de ser abandonado en una zanja de Guernica, y de acuerdo al resultado de la autopsia, se muerte se produjo como consecuencia de un trauma craneoencefálico secundario a politraumatismos.
Al momento de analizar la participación de las acusadas por parte del tribunal, el fallo indicó que ambas actuaron desde una “concepción funcional de la autoría”, con “una clara división de tareas” y en medio de “una decisión común de cometer el ilícito”.
La sentencia dictada por unanimidad por el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 4 ahora deberá quedar firme para que comience a correr el plazo de la condena a prisión y determinar se cabe algún beneficio que solicite la defensa.