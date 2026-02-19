Asesinaron a puñaladas a un joven y lo dejaron en una zanja: dos "viudas negras" fueron condenadas a 20 años de prisión.

Condena joven asesinado Matías Medina, el joven que fue asesinado a puñaladas por dos "viudas negras" que lo asaltaron,

El crimen fue caratulado como homicidio en ocasión de robo agravado por la participación de menores de edad, en concurso real con robo doblemente agravado por el uso de arma y por su comisión en poblado y en banda.

En ese sentido, el tribunal analizó que “la agresión letal no puede ser interpretada como un acto instrumentalmente orientado a lograr el resultado delictivo o la impunidad, sino como un exceso violento acaecido en el marco del robo”.

Según la reconstrucción del hecho durante el debate, el joven fue convocado por una de las mujeres a través de redes sociales bajo la excusa de un encuentro personal. Pero en el momento del encuentro, Medina fue interceptado por las "viudas negras", quienes lo atacaron con un cuchillo y despojado de sus pertenencias.

El joven fue encontrado luego de ser abandonado en una zanja de Guernica, y de acuerdo al resultado de la autopsia, se muerte se produjo como consecuencia de un trauma craneoencefálico secundario a politraumatismos.

Condena joven acusada Una de las mujeres que fueron condenadas por asesinar a un joven que contactaron a través de las redes sociales.

Al momento de analizar la participación de las acusadas por parte del tribunal, el fallo indicó que ambas actuaron desde una “concepción funcional de la autoría”, con “una clara división de tareas” y en medio de “una decisión común de cometer el ilícito”.

La sentencia dictada por unanimidad por el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 4 ahora deberá quedar firme para que comience a correr el plazo de la condena a prisión y determinar se cabe algún beneficio que solicite la defensa.