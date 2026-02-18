Femicidio: asesinó a puñaladas a su ex pareja y luego intentó suicidarse en una pelea por la venta de una casa.

Fuentes policiales indicaron que Castro había viajado desde Buenos Aires, donde reside actualmente, para firmar la documentación que permita la venta de la casa, luego de varios meses de separación.

En medio del conflicto, los gritos de una mujer alteraron la rutina matutina de los vecinos, y uno de ellos, preocupado por lo que sucedía, dio aviso a la policía por lo que minutos después efectivos de una patrulla llegaron a la vivienda para actuar en el procedimiento. También asistió el médico policial, una ambulancia y se sumaron más policías.

Los investigadores revelaron que Rosa Riquelme había denunciado hace un tiempo a su ex pareja por violencia de género y en ese sentido la Justicia había ordenado una restricción perimetral. Pero al momento de concretar la operación, la tensión por la disputa del inmueble derivó en un encuentro que terminó en femicidio.

Femicidio crimen hospital El hombre que asesinó a su ex pareja y luego intentó suicidarse quedó internado en el hospital de Paso de los Libres.

Riquelme y Castro se reunieron en horas de la mañana del martes para avanzar con la venta de la casa, y en ese contexto, se originó una fuerte discusión que derivó en una brutal agresión, en la que Castro atacó a Riquelme de varias puñaladas utilizando un cuchillo y le provocó la muerte.

Luego de concretar el brutal femicidio, el hombre intentó suicidarse, aparentemente utilizando ese arma, aunque no logró su objetivo. Castro fue trasladado de urgencia en una ambulancia al hospital San José, de Paso de los Libres, donde quedó internado en observación, fuera de peligro y con custodia policial.

La causa quedó en manos del fiscal Facundo Sotelo, de la Justicia correntina, que trabaja en la recolección de pruebas y testimonios para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar las responsabilidades penales que correspondan, indica en medio Impacto Corrientes.