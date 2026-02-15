Un joven con antecedentes policiales fue asesinado a tiros en Godoy Cruz

Asesinato en Godoy Cruz

El hecho citado ocurrió apenas un minutos antes del final del día, el sábado a las 23.59.

Maximiliano Garate, de 25 años, ingresó a su casa malherido y se desplomó en el piso, según refirió su hermano quien contó también que se habían escuchado disparos.

Una ambulancia del SEC (Servicio de Emergencia Coordinado) llegó al lugar y le pracicó maniobras de RCP (Resucitación Cardiopulmonar) al joven, pero no pudo evitar su deceso. A simple vista tenía una herida de bala en el cuello.

La Policía inspeccionó la zona y halló tres vainas servidas.

De acuerdo con lo que informó el Ministerio de Seguridad Garate tenía antecedentes por encubrimiento, robo agravado, robo simple, resistencia a la autoridad, lesiones agravadas por el uso de arma de fuego, homicidio agravado, tabuso de arma con heridas y desobediencia a un funcionario público.