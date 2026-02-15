Se terminaba un dia y comenzaba otro cuando en Godoy Cruz se escucharon disparos. Habrían sido por lo menos 3 las detonaciones que terminaron con un asesinato.
Un joven con antecedentes policiales fue asesinado a tiros en Godoy Cruz
Es que como consecuencia de los tiros hubo una víctima fatal, con una herida de bala en el cuello.
Según el Ministerio de Seguridad el fallecido tenía un voluminoso prontuario policial.
El hecho citado ocurrió apenas un minutos antes del final del día, el sábado a las 23.59.
Maximiliano Garate, de 25 años, ingresó a su casa malherido y se desplomó en el piso, según refirió su hermano quien contó también que se habían escuchado disparos.
Una ambulancia del SEC (Servicio de Emergencia Coordinado) llegó al lugar y le pracicó maniobras de RCP (Resucitación Cardiopulmonar) al joven, pero no pudo evitar su deceso. A simple vista tenía una herida de bala en el cuello.
La Policía inspeccionó la zona y halló tres vainas servidas.
De acuerdo con lo que informó el Ministerio de Seguridad Garate tenía antecedentes por encubrimiento, robo agravado, robo simple, resistencia a la autoridad, lesiones agravadas por el uso de arma de fuego, homicidio agravado, tabuso de arma con heridas y desobediencia a un funcionario público.