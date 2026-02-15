Un sujeto atacó a una mujer con un cuchillo, luego fue contra la Policía y terminó abatido

Policía móviles Seguridad La muerte de un hombre a manos de la Policía ocurrió en Godoy Cruz. Imagen lustrativa. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Ataque y muerte en Godoy Cruz

El comunicado oficial relata que los hechos se sucedieron alrededor de 3.40 de este domingo en la vía pública, en la zona de Uruguay 961, entre General Paz y Estrada, de Godoy Cruz-

Un ciudadano llamó a la línea de emergencia para referir que su madre fue herida con un cuchillo por un hombre que sería el tío del ciudadano denunciante.

Al llegar la Policía el agresor estaba alterado y con un cuchillo en sus manos. Así avanzó contra los uniformados sin atender los intentos de disuasión.

Siempre según la información del Ministerio, el hombre -identificado como Cristian David Camisay- arremetió contra los policías y fue repelido y abatido con el arma reglamentaria.

La fiscal de Homicidios Andrea Lazo está a cargo de la investigación.