En la madrugada de este domingo se produjo un hecho policial en Godoy Cruz que terminó con una persona muerta a manos de la Policía.
Un sujeto atacó a una mujer con un cuchillo, luego fue contra la Policía y terminó abatido
Según el Ministerio de Seguridad un hombre de 47 años murió al ser baleado por policías a los que buscó agredir
Según el informe del Ministerio de Seguridad se trata de un sujeto de 47 años, quien atacó a una mujer con un cuchillo.
Ante la denuncia de un familiar llegó la Policía y el individuo en cuestión quiso arremter contra los uniformados y fue abatido.
Ataque y muerte en Godoy Cruz
El comunicado oficial relata que los hechos se sucedieron alrededor de 3.40 de este domingo en la vía pública, en la zona de Uruguay 961, entre General Paz y Estrada, de Godoy Cruz-
Un ciudadano llamó a la línea de emergencia para referir que su madre fue herida con un cuchillo por un hombre que sería el tío del ciudadano denunciante.
Al llegar la Policía el agresor estaba alterado y con un cuchillo en sus manos. Así avanzó contra los uniformados sin atender los intentos de disuasión.
Siempre según la información del Ministerio, el hombre -identificado como Cristian David Camisay- arremetió contra los policías y fue repelido y abatido con el arma reglamentaria.
La fiscal de Homicidios Andrea Lazo está a cargo de la investigación.