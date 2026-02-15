Lluvia y caída de granizo pequeño en algunos sectores del Gran Mendoza

Pasadas las 9, el cielo del Gran Mendoza se puso gris y de pronto se desató una fuerte lluvia que afectó sobre todo a zonas del Gran Mendoza.
En algunos distritos de Maipú se verificó la caída de granizo pero de escaso tamaño.
La precipitación comenzó con gran intensidad pero luego disminuyó.
Videos de la lluvia y granizo
Desde Defensa Civil se informó de luvias intensas y granizo pequeño en Coquimbito, Gutiérrez y sur de Guaymallén. Bermejo, Corralitos y Kilómetro 8 fueron los distritos más afectados.
En cambio hubo lluvias moderadas a intensas en centro de Rivadavia, La Libertad, Santa María de Oro y Barrancas de Maipú.
Pronóstico del tiempo
A partir de las 16 de este domingo se reactivarían las precipitaciones débiles a moderadas hacia las 22:, aproximadamente, extendiéndose al Norte del Valle de Uco durante la noche y parte de la madrugada.
Mínima: 15°C (Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco).
Mínima: 19°C (resto provincial).
Máxima: 30°C.
Para el lunes se espera la presencia de viento Zonda entre las 15 y las 20 en el Sur de Malargüe, en Malargüe y precordillera Sur, con velocidades promedio de 40 km/h.