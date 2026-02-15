Lluvia y caída de granizo pequeño en algunos sectores del Gran Mendoza

Videos de la lluvia y granizo

Embed - Lluvia en Corralitos

Embed - lluvia en Mendoza

Desde Defensa Civil se informó de luvias intensas y granizo pequeño en Coquimbito, Gutiérrez y sur de Guaymallén. Bermejo, Corralitos y Kilómetro 8 fueron los distritos más afectados.

En cambio hubo lluvias moderadas a intensas en centro de Rivadavia, La Libertad, Santa María de Oro y Barrancas de Maipú.

Pronóstico del tiempo

A partir de las 16 de este domingo se reactivarían las precipitaciones débiles a moderadas hacia las 22:, aproximadamente, extendiéndose al Norte del Valle de Uco durante la noche y parte de la madrugada.

Mínima: 15°C (Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco).

Mínima: 19°C (resto provincial).

Máxima: 30°C.

Para el lunes se espera la presencia de viento Zonda entre las 15 y las 20 en el Sur de Malargüe, en Malargüe y precordillera Sur, con velocidades promedio de 40 km/h.