El pronóstico del tiempo anticipa un lunes con lluvias y el ingreso de un frente frío

Luego, en algunas zonas del Gran Mendoza también se registraron lloviznas débiles.

Además, se espera el ingreso de un frente frío con viento sur que hará bajar la máxima, ya que para este lunes se espera que alcance los 28 grados hacia la tarde.

El pronóstico del tiempo para el resto de la semana

El martes el pronóstico del tiempo indica que el viento volverá a soplar del norte, lo que marcará un nuevo aumento de las temperaturas. Según el Servicio Meteorológico Nacional las temperaturas serán de 18 grados de mínima y 32 grados de máxima.

pronostico servicio meteorologico nacional El pronóstico de tiempo para la semana según el Servicio Meteorológico Nacional.

Para el miércoles, se espera que haya un descenso en el termómetro debido a la rotación del viento. Se espera que el cielo esté mayormente nublado con 19 grados de mínima y 26 grados de máxima.

El resto de la semana el pronóstico del tiempo indica que se mantendrá en condiciones similares, sin alertas por el momento de lluvias o tormentas en Mendoza.