La semana comenzó con lluvias y tormentas en diferentes zonas de Mendoza, y se espera el descenso de temperaturas por el ingreso de viento sur, según el pronóstico del tiempo. De todas formas, el martes volverá el calor.
El pronóstico del tiempo anticipa un lunes con lluvias y el ingreso de un frente frío
Las lluvias y tormentas podrán darse durante la mañana y hacia la tarde mejoran las condiciones, según el pronóstico del tiempo. Ingresará viento del sur
El Servicio Meteorológico Nacional indicó la posibilidad de lluvias y tormentas durante la mañana de este lunes, aunque hacia la tarde cambian las condiciones y el cielo estará parcialmente nublado.
Las tormentas ocurrieron en la noche del domingo y madrugada de este lunes en zonas de General Alvear y San Rafael, donde hubo caída de granizo en algunos sectores. Luego, la inestabilidad avanzó hacia el Este, donde hubo lluvias en San Martín desde la primera hora de la mañana de este lunes.
Luego, en algunas zonas del Gran Mendoza también se registraron lloviznas débiles.
Además, se espera el ingreso de un frente frío con viento sur que hará bajar la máxima, ya que para este lunes se espera que alcance los 28 grados hacia la tarde.
El pronóstico del tiempo para el resto de la semana
El martes el pronóstico del tiempo indica que el viento volverá a soplar del norte, lo que marcará un nuevo aumento de las temperaturas. Según el Servicio Meteorológico Nacional las temperaturas serán de 18 grados de mínima y 32 grados de máxima.
Para el miércoles, se espera que haya un descenso en el termómetro debido a la rotación del viento. Se espera que el cielo esté mayormente nublado con 19 grados de mínima y 26 grados de máxima.
El resto de la semana el pronóstico del tiempo indica que se mantendrá en condiciones similares, sin alertas por el momento de lluvias o tormentas en Mendoza.