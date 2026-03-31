La tranquilidad del martes llegó a su fin. Tras una jornada de calor agobiante, Defensa Civil emitió alerta naranja para la noche de este 31 de marzo y la madrugada del miércoles 1 de abril. El pronóstico del tiempo muestra la probabilidad de lluvias intensas en cortos períodos de tiempo, como sucedió en el último episodio el 7 de marzo.
Pronóstico del tiempo en Mendoza: alerta naranja por tormentas severas, granizo, lluvias y viento
La advertencia muestra la posibilidad de lluvias intensas en cortos períodos de tiempo, ráfagas de viento y probabilidad de granizo por sectores
Según el último reporte, se espera un incremento significativo en la intensidad de las tormentas, que vendrán acompañadas de caída de granizo y fuerte actividad eléctrica.
El fenómeno, que comenzó a gestarse en el Sur provincial, se desplazará rápidamente hacia los principales núcleos urbanos y productivos de la provincia. En San Rafael cayó granizo en horas de la tarde en Las Paredes. En la ciudad se registraron abundantes precipitaciones. Además, se registraron lluvias en La Holanda y sur de Costa de Araujo en Lavalle, también en El Central y el oeste de Tres Porteñas y El Divisadero de San martín.
Las precipitaciones, además, se registraron en Gustavo André, Paso Las Carretas y Gualtallary, Tupungato.
El doctor en meteorología Maximiliano Viale indicó a Radio Nihuil que es una situación muy anormal para el otoño la ola de calor que comenzó el fin de semana, aunque desde el lunes se le sumó el ingrediente de la humedad tropical.
Las zonas afectadas por las tormentas
El reporte oficial indica que las tormentas impactarán en:
- Gran Mendoza
- Valle de Uco
- Zona Este
- Sur provincial
Detalles del fenómeno
Se prevé que la inestabilidad se prolongue hasta las primeras horas del miércoles 01/04.
El alerta naranja advierte sobre la posibilidad de lluvias intensas en cortos períodos de tiempo, ráfagas de viento y, fundamentalmente, la probabilidad de granizo por sectores, lo que mantiene en vilo a los productores locales.
Recomendaciones de Defensa Civil
Ante la vigencia del alerta naranja, las autoridades recomiendan:
- Resguardar vehículos bajo techo o protección.
- Evitar circular por calles anegadas o zonas propensas a inundaciones.
- Asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento en patios y balcones.
- Mantenerse alejado de árboles y tendido eléctrico durante la actividad eléctrica.
El pronóstico del tiempo indica que luego de este paso de las tormentas, se espera una máxima de 25 grados para el miércoles, mientras que para el jueves y viernes el termómetro llegaría a 26 grados, marcas más acordes con el inicio del otoño. Para el domingo de Pascua el termómetro no superará los 20 grados.