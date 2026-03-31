Pronóstico del tiempo en Mendoza: alerta naranja por tormentas severas, granizo, lluvias y viento

Las precipitaciones, además, se registraron en Gustavo André, Paso Las Carretas y Gualtallary, Tupungato.

El doctor en meteorología Maximiliano Viale indicó a Radio Nihuil que es una situación muy anormal para el otoño la ola de calor que comenzó el fin de semana, aunque desde el lunes se le sumó el ingrediente de la humedad tropical.

Las zonas afectadas por las tormentas

El reporte oficial indica que las tormentas impactarán en:

Gran Mendoza

Valle de Uco

Zona Este

Sur provincial

Detalles del fenómeno

Se prevé que la inestabilidad se prolongue hasta las primeras horas del miércoles 01/04.

El alerta naranja advierte sobre la posibilidad de lluvias intensas en cortos períodos de tiempo, ráfagas de viento y, fundamentalmente, la probabilidad de granizo por sectores, lo que mantiene en vilo a los productores locales.

Recomendaciones de Defensa Civil

Ante la vigencia del alerta naranja, las autoridades recomiendan:

Resguardar vehículos bajo techo o protección.

bajo techo o protección. Evitar circular por calles anegadas o zonas propensas a inundaciones.

por calles anegadas o zonas propensas a inundaciones. Asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento en patios y balcones.

que puedan ser desplazados por el viento en patios y balcones. Mantenerse alejado de árboles y tendido eléctrico durante la actividad eléctrica.

El pronóstico del tiempo indica que luego de este paso de las tormentas, se espera una máxima de 25 grados para el miércoles, mientras que para el jueves y viernes el termómetro llegaría a 26 grados, marcas más acordes con el inicio del otoño. Para el domingo de Pascua el termómetro no superará los 20 grados.