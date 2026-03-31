Ola de calor en Mendoza: marzo registró la temperatura mínima más alta de los últimos 75 años

A pesar de la intensidad del calor, el doctor en meteorología llevó algo de tranquilidad: "Viene una refrescada, no frío", anticipó sobre el cambio de condiciones previsto desde el miércoles en adelante.

Un fenómeno fuera de época y con alta humedad

Maximiliano Viale remarcó que este evento resulta aun más llamativo por el momento en el que ocurre, ya que estamos en el inicio del otoño y no en pleno verano. Explicó que, si estas mismas condiciones se hubieran dado en enero o febrero, cuando la radiación solar es aproximadamente 30% mayor, las temperaturas podrían haber superado los 40 grados.

En cambio, los valores actuales rondan los 35 grados, lo que igualmente representa cifras muy elevadas para fines de marzo. A esto se suma un factor clave: la humedad tropical.

Pronostico del tiempo - ola de calor - calor extremo (11).jpeg A la ola de calor se le suma la humedad tropical típica del sur de Brasil en verano. Imagen ilustrativa. Foto: Axel Lloret / Diario UNO

"La atmósfera está hiper húmeda, con valores más típicos del sur de Brasil en verano", indicó el doctor en meteorología. Esta combinación genera una sensación térmica más agobiante, que es precisamente uno de los principales motivos de queja en la población.

Pronóstico del tiempo con tormentas y descenso de temperatura

Durante este martes se espera otro día muy caluroso y pesado, con una máxima que podría superar los 33 grados, dependiendo de la nubosidad, y con una humedad que ronda el 100%, lo que hace que sea más sofocante.

Pero este panorama cambiará hacia la noche con el avance de un frente frío que provocaría fuertes tormentas, según la alerta amarilla emitida por el Servicio Meteorológico Nacional. Se podrían extender hasta la madrugada del miércoles.

tormentas lluvias pronostico del tiempo verano Mendoza 48 La ola de calor será reemplazada por fuertes tormentas en gran parte de Mendoza en la noche de este martes. Imagen ilustrativa. Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Esto marcará un quiebre en las condiciones del tiempo, ya que las temperaturas descenderán a valores más acordes a la época: se prevé que el miércoles la mínima sea elevada, de 20 grados, pero la máxima alcanzará los 25 grados.

Para el jueves y viernes el tiempo estará más estable, con jornadas mayormente despejadas y temperaturas que oscilarán entre los 25 grados y 26 grados de máxima, con mínimas de entre 16 grados y 17 grados.

El sábado se espera el ingreso de otro pulso de aire frío que marcará otro descenso de las temperaturas y será un día mucho más otoñal. Así terminará la ola de calor tardía e intensa de las últimas décadas.