Mendoza atraviesa una ola de calor inusual para esta época del año, con temperaturas elevadas que llevaron a un nuevo récord con la mínima más elevada para el mes de marzo desde 1960. A esto se le sumó la humedad típica de zonas tropicales en pleno verano. Se terminaría con el avance de un frente frío que traerá fuertes tormentas.
Ola de calor en Mendoza: marzo registró la temperatura mínima más alta de los últimos 75 años
Una ola de calor tardía y atípica golpea a Mendoza en el principio del otoño con temperaturas récord. Además, humedad tropical complica la situación
El fenómeno se instaló en los últimos días de marzo y dejó registros que ya entran en la categoría de extremos. El doctor en meteorología Maximiliano Viale explicó a Radio Nihuil que, según los datos históricos disponibles desde 1960, se cumplen las condiciones para hablar de una ola de calor: temperaturas superiores a 31 grados de máxima y 17 grados de mínima durante al menos 3 días consecutivos.
El especialista destacó que la mínima de 22,7 grados durante el lunes se convirtió en la más alta para una segunda quincena de marzo en los últimos 75 años. "Estamos en una situación extrema", advirtió Maximiliano Viale.
A pesar de la intensidad del calor, el doctor en meteorología llevó algo de tranquilidad: "Viene una refrescada, no frío", anticipó sobre el cambio de condiciones previsto desde el miércoles en adelante.
Un fenómeno fuera de época y con alta humedad
Maximiliano Viale remarcó que este evento resulta aun más llamativo por el momento en el que ocurre, ya que estamos en el inicio del otoño y no en pleno verano. Explicó que, si estas mismas condiciones se hubieran dado en enero o febrero, cuando la radiación solar es aproximadamente 30% mayor, las temperaturas podrían haber superado los 40 grados.
En cambio, los valores actuales rondan los 35 grados, lo que igualmente representa cifras muy elevadas para fines de marzo. A esto se suma un factor clave: la humedad tropical.
"La atmósfera está hiper húmeda, con valores más típicos del sur de Brasil en verano", indicó el doctor en meteorología. Esta combinación genera una sensación térmica más agobiante, que es precisamente uno de los principales motivos de queja en la población.
Pronóstico del tiempo con tormentas y descenso de temperatura
Durante este martes se espera otro día muy caluroso y pesado, con una máxima que podría superar los 33 grados, dependiendo de la nubosidad, y con una humedad que ronda el 100%, lo que hace que sea más sofocante.
Pero este panorama cambiará hacia la noche con el avance de un frente frío que provocaría fuertes tormentas, según la alerta amarilla emitida por el Servicio Meteorológico Nacional. Se podrían extender hasta la madrugada del miércoles.
Esto marcará un quiebre en las condiciones del tiempo, ya que las temperaturas descenderán a valores más acordes a la época: se prevé que el miércoles la mínima sea elevada, de 20 grados, pero la máxima alcanzará los 25 grados.
Para el jueves y viernes el tiempo estará más estable, con jornadas mayormente despejadas y temperaturas que oscilarán entre los 25 grados y 26 grados de máxima, con mínimas de entre 16 grados y 17 grados.
El sábado se espera el ingreso de otro pulso de aire frío que marcará otro descenso de las temperaturas y será un día mucho más otoñal. Así terminará la ola de calor tardía e intensa de las últimas décadas.