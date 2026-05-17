Árbol limonero: por qué recomiendan rociar leche en sus hojas y cuáles son los beneficios

Por qué rociar leche en las hojas del árbol limonero

La efectividad de la leche aplicada directamente sobre las hojas se debe principalmente a sus componentes naturales. Al pulverizarla, se aprovechan tres propiedades fundamentales que benefician directamente al árbol.

La leche contiene una proteína llamada lactoferrina y sales minerales que, al exponerse a la luz solar, generan radicales libres capaces de combatir y neutralizar los hongos, especialmente el temido oídio y la negrilla.

Las hojas del limonero tienen la capacidad de absorber nutrientes de forma foliar. El calcio presente en los lácteos fortalece las paredes celulares de los brotes jóvenes, volviéndolos más resistentes a los ataques externos.

vaso de leche Muchos desconocen el poder de la leche en el mundo de la jardinería.

Además, actúa como un tensioactivo natural, creando una fina película protectora sobre la superficie que dificulta la fijación de esporas de hongos y repele ciertos insectos blandos.

La advertencia de los que saben

Nunca utilices leche entera pura. Las grasas de la leche entera pueden pudrirse bajo los rayos del sol, generando olores desagradables y atrayendo plagas secundarias al árbol, como moscas y hormigas.

Para implementar este truco casero sin poner en riesgo la salud de tu planta, es crucial respetar las proporciones adecuadas. Los expertos recomiendan la receta que se muestra a continuación:

800 ml de agua (preferentemente declorada o de lluvia).

200 ml de leche descremada o desnatada.

Un atomizador o pulverizador limpio.

Una vez tengas todo listo, rocía el árbol limonero de manera uniforme, prestando especial atención al envés de las hojas, que es el sitio donde suelen comenzar las infecciones por hongos.