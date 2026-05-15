Mejor que las cáscaras de huevo: por qué hay que regar el árbol frutal con agua de lentejas

Aunque las cáscaras de huevo han sido valoradas tradicionalmente por su aporte de calcio para beneficiar a las plantas, cuando el objetivo es potenciar el desarrollo de los árboles frutales durante la temporada de otoño, el agua de lentejas se posiciona como una alternativa mucho más completa y efectiva. A continuación, conocerás todos sus beneficios y cómo preparar este remedio casero para el posterior riego del ejemplar.
Qué beneficios tiene el agua de lentejas para el árbol frutal y cómo prepararla
La composición química de las lentejas las convierte en un bioestimulante excepcional para el jardín. Estas semillas son ricas en proteínas, ácido fólico, hierro, potasio y magnesio. Además, contienen minerales críticos como el fósforo, el zinc y el calcio.
Los árboles frutales poseen una capacidad notable para absorber estos nutrientes, utilizándolos no solo para fortalecer su estructura, sino también para estimular una floración abundante y asegurar un crecimiento saludable. Un beneficio adicional es su capacidad para ayudar a disuadir ciertas plagas que suelen amenazar los cultivos jóvenes.
Para preparar este remedio casero necesitaremos de 250 gramos de lentejas y dos litros de agua. El proceso comienza licuando las semillas con el primer litro de agua hasta obtener una mezcla semiespesa. Posteriormente, el líquido debe colarse para eliminar residuos sólidos que puedan atraer insectos no deseados o tapar los pulverizadores.
A continuación, disolver el resultado concentrado en el segundo litro de agua restante, logrando así una solución equilibrada lista para ser aplicada mediante un atomizador.
Para maximizar los beneficios, la técnica de aplicación es fundamental. El agua de lentejas debe dirigirse exclusivamente al suelo o sustrato donde se encuentran las raíces, evitando el contacto directo con el follaje si se busca una nutrición radicular profunda.
La frecuencia recomendada por especialistas es de una aplicación cada 21 días. Es crucial respetar este intervalo de riego, ya que un uso excesivo de este potente fertilizante orgánico podría alterar el equilibrio del suelo y perjudicar la salud del árbol frutal.
De esta forma, aunque las cáscaras de huevo son un complemento útil, el agua de lentejas ofrece una ventaja competitiva al proporcionar una nutrición más diversa y de asimilación inmediata. Integrar este riego especializado en la rutina de mantenimiento garantizará que tus árboles frutales enfrenten los meses fríos con reservas energéticas óptimas, preparándolos para una producción vigorosa en la siguiente temporada.