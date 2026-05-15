Mejor que las cáscaras de huevo: por qué hay que regar el árbol frutal con agua de lentejas

lentejas Descubrí el beneficio de las lentejas para los árboles frutales. Foto: Pexels

Para preparar este remedio casero necesitaremos de 250 gramos de lentejas y dos litros de agua. El proceso comienza licuando las semillas con el primer litro de agua hasta obtener una mezcla semiespesa. Posteriormente, el líquido debe colarse para eliminar residuos sólidos que puedan atraer insectos no deseados o tapar los pulverizadores.

A continuación, disolver el resultado concentrado en el segundo litro de agua restante, logrando así una solución equilibrada lista para ser aplicada mediante un atomizador.

Para maximizar los beneficios, la técnica de aplicación es fundamental. El agua de lentejas debe dirigirse exclusivamente al suelo o sustrato donde se encuentran las raíces, evitando el contacto directo con el follaje si se busca una nutrición radicular profunda.

La frecuencia recomendada por especialistas es de una aplicación cada 21 días. Es crucial respetar este intervalo de riego, ya que un uso excesivo de este potente fertilizante orgánico podría alterar el equilibrio del suelo y perjudicar la salud del árbol frutal.

naranjo arbol frutal Descubrí cómo beneficiar a tu árbol frutal con agua de lentejas. Foto: Pexels

De esta forma, aunque las cáscaras de huevo son un complemento útil, el agua de lentejas ofrece una ventaja competitiva al proporcionar una nutrición más diversa y de asimilación inmediata. Integrar este riego especializado en la rutina de mantenimiento garantizará que tus árboles frutales enfrenten los meses fríos con reservas energéticas óptimas, preparándolos para una producción vigorosa en la siguiente temporada.