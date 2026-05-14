Aunque todo esta cambiando gracias a un nuevo invento de la ecología. No es que dentro de unos años los árboles naturales sean sustituidos, pero si será muy práctico en casos particulares.

El invento que no reemplaza al árbol, pero equivale a 30 de ellos y también purifica el aire en la ciudad

Los árboles además de absorber el dióxido de carbono de la atmósfera, son estéticamente ideales para cualquier ciudad. Últimamente se han plantado cada vez más, pero por lo general hay un problema que lo impide: por motivos estructurales hay rincones de cada ciudad que es muy difícil plantar un árbol y este invento es la solución porque tiene el mismo funcionamiento que un árbol natural, con la diferencia de que los científicos buscaron implementar otra opción en casos donde el lugar no permita vegetación.

Este invento se llama Liquid 3 o «árbol líquido» y es un sistema fotobiorreactor de algas con energía limpia que cumple la función de los árboles donde la contaminación es alta y no es posible plantar uno de forma natural. El proyecto que fue desarrollado inicialmente en Serbia por su creador, el doctor Ivan Spasojevicopera, con la misma energía solar a través de paneles que alimentan el sistema. Allí el aire es aspirado con una bomba y dirigido hacia microalgas que lo procesan y liberan el oxígeno como subproducto donde el biorreactor filtra los contaminantes del ambiente y con una regulación térmica protege las microalgas de condiciones climáticas extremas.

arbol liquido junto a arbol natural Su diseño integra un tanque de vidrio dentro de una estructura urbana que también sirve como banco y ofrece servicios adicionales, como puertos de carga para dispositivos electrónicos. Fuente: Economía Sustentable

Argentina ya tiene su árbol líquido: cuáles son los beneficios

En una estación de servicio del barrio Belgrando en CABA, se instaló el primer modelo de árbol líquido gracias a la iniciativa de la empresa YPF ubicada en la Avenida Figueroa Alcorta y Juramento. El método es sencillo: una parte del módulo se renueva cada cierto tiempo y las microalgas que utiliza, luego de un tiempo de vida útil, sirven para fertilizar la tierra. En este sentido, los beneficios son indiscutidos: