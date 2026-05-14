La contaminación está teniendo un papel cada vez más importante en el mundo y se apega a cada ciudad. Sin embargo, los proyectos ecológicos apuestan por el futuro del medio ambiente, tal como este invento que promete purificar las ciudades con un ‘árbol líquido’, pero sin reemplazarlo a uno natural.
Hay muchos inventos a nivel mundial que pasan desapercibidos, pero que sin duda cambian el rumbo de la vida cotidiana porque intentan mejorarla, al igual que a nuestro entorno. En el ajetreo diario, para la gente es normal ver árboles en cualquier espacio, vereda, calle o plaza, ellos son esenciales para la vida misma ofreciendo purificación, regulación de la temperatura, salud, etc.
Aunque todo esta cambiando gracias a un nuevo invento de la ecología. No es que dentro de unos años los árboles naturales sean sustituidos, pero si será muy práctico en casos particulares.
El invento que no reemplaza al árbol, pero equivale a 30 de ellos y también purifica el aire en la ciudad
Los árboles además de absorber el dióxido de carbono de la atmósfera, son estéticamente ideales para cualquier ciudad. Últimamente se han plantado cada vez más, pero por lo general hay un problema que lo impide: por motivos estructurales hay rincones de cada ciudad que es muy difícil plantar un árbol y este invento es la solución porque tiene el mismo funcionamiento que un árbol natural, con la diferencia de que los científicos buscaron implementar otra opción en casos donde el lugar no permita vegetación.
Este invento se llama Liquid 3 o «árbol líquido» y es un sistema fotobiorreactor de algas con energía limpia que cumple la función de los árboles donde la contaminación es alta y no es posible plantar uno de forma natural. El proyecto que fue desarrollado inicialmente en Serbia por su creador, el doctor Ivan Spasojevicopera, con la misma energía solar a través de paneles que alimentan el sistema. Allí el aire es aspirado con una bomba y dirigido hacia microalgas que lo procesan y liberan el oxígeno como subproducto donde el biorreactor filtra los contaminantes del ambiente y con una regulación térmica protege las microalgas de condiciones climáticas extremas.
Argentina ya tiene su árbol líquido: cuáles son los beneficios
En una estación de servicio del barrio Belgrando en CABA, se instaló el primer modelo de árbol líquido gracias a la iniciativa de la empresa YPF ubicada en la Avenida Figueroa Alcorta y Juramento. El método es sencillo: una parte del módulo se renueva cada cierto tiempo y las microalgas que utiliza, luego de un tiempo de vida útil, sirven para fertilizar la tierra. En este sentido, los beneficios son indiscutidos:
- Este invento puede reemplazar a un árbol que necesite metros cuadrados y reduce el espacio.
- Es de 10 a 50 veces más eficiente que un árbol plantado.
- Promueve la ecología sostenible, económica, inteligente y social.
- Las microalgas usan CO2, liberan oxígeno, pueden fotosintetizar y si se dividen pueden crecer en condiciones apropiadas.
- Tienen gran eficacia para reemplazar la plantación de árboles en ciudades con altos niveles de contaminación o falta de espacio.