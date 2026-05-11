¿Cómo se llama el árbol del membrillo? Pocas personas conocen su verdadero nombre

El “mimbrillo” es una forma antigua y poco usada del castellano que proviene del diminutivo de “mimbre”. Antiguamente, se utilizaba para referirse al membrillero o a sus ramas jóvenes, que eran flexibles y se usaban como si fueran mimbre. Con el tiempo, el término evolucionó y dio origen al nombre “membrillo”, que es como hoy se conoce al fruto.

El cuidado de este árbol es más sencillo de lo que parece. Se adapta bien a los ambientes de climas templados y es resistente al frío moderado. Generalmente, esta fruta madura en otoño, en esta época el fruto se torna de color amarillo dorado y lista para ser utilizada en dulces, jaleas y otras preparaciones.

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¿Cómo es árbol de membrillo?

El membrillero es un árbol de tamaño medio, capaz de alcanzar los 6 metros de altura si se deja crecer con libertad. Su tronco es muy tortuoso, de color verde con tonos rojizos y su corteza es lisa, grisácea y se escama con el paso del tiempo. Con cuidados adecuados, este árbol puede vivir una media de 50 años.

Otras características de este árbol son, según el portal verde es vida, son: