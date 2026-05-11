¿Cómo se llama el árbol del membrillo? Pocas personas conocen su verdadero nombre

El membrillo tiene una forma similar a la pera o la manzana, con una piel amarilla, dura y cubierta de un suave vello. Su sabor es intenso y ácido, por lo que rara vez se consume crudo. Te contamos cuál es el nombre del árbol que produce esta fruta.
¿Cómo se llama el árbol del membrillo? Pocas personas conocen su nombre
El membrillo es el fruto del membrillero, cuyo nombre científico es Cydonia oblonga. Este árbol pertenece a la familia de las rosáceas, la misma de manzanas y peras, y es originario de Asia occidental. El nombre castellano “membrillo” proviene del diminutivo de mimbre “mimbrillo”.
El “mimbrillo” es una forma antigua y poco usada del castellano que proviene del diminutivo de “mimbre”. Antiguamente, se utilizaba para referirse al membrillero o a sus ramas jóvenes, que eran flexibles y se usaban como si fueran mimbre. Con el tiempo, el término evolucionó y dio origen al nombre “membrillo”, que es como hoy se conoce al fruto.
El cuidado de este árbol es más sencillo de lo que parece. Se adapta bien a los ambientes de climas templados y es resistente al frío moderado. Generalmente, esta fruta madura en otoño, en esta época el fruto se torna de color amarillo dorado y lista para ser utilizada en dulces, jaleas y otras preparaciones.
¿Cómo es árbol de membrillo?
El membrillero es un árbol de tamaño medio, capaz de alcanzar los 6 metros de altura si se deja crecer con libertad. Su tronco es muy tortuoso, de color verde con tonos rojizos y su corteza es lisa, grisácea y se escama con el paso del tiempo. Con cuidados adecuados, este árbol puede vivir una media de 50 años.
Otras características de este árbol son, según el portal verde es vida, son:
- El membrillero desarrolla una copa irregular si no se poda y tiene ramas sin espinas, parduzcas y con vello en su juventud.
- Las ramas jóvenes son flexibles y tenaces, lo que permitió su uso en la elaboración de mimbre.
- Sus hojas son caducifolias, grandes, alternas, simples y recubiertas de pelos blancos.
- Florece a finales de primavera con flores blancas o rosadas de cinco pétalos en las axilas de las hojas.
- Requiere pleno sol, aunque tolera algo de sombra, y prefiere climas templados con veranos calurosos e inviernos fríos.
- Aunque crece en suelos pobres, se desarrolla mejor en tierras arcillosas, húmedas, bien drenadas y con pH ligeramente ácido.