Árbol limonero: por qué nunca deberías regarlo al mediodía y cuál es el riesgo al hacerlo

Por qué no se debe regar el árbol limonero al mediodía

La razón principal por la que los expertos prohíben el riego en las horas centrales del día no es solo una cuestión de ahorro de agua, sino de salud botánica. Cuando el sol está en su punto más alto, la temperatura del suelo y el árbol se eleva de manera considerable.

Al aplicar agua fría en este momento, se produce un choque térmico en las raíces. El limonero, al ser un árbol de climas templados y cálidos, gestiona su energía de forma muy precisa.

Dicho de otra forma, este cambio de temperatura puede paralizar el crecimiento del árbol y debilitar su sistema inmunológico, dejándolo expuesto a plagas.

Otro riesgo fundamental es la evaporación acelerada. Al regar al mediodía, gran parte del líquido se convierte en vapor antes de siquiera llegar a las raíces profundas, desperdiciando los recursos del árbol y generando una falsa sensación de humedad.

limonero, arbol, riego La mañana es un momento ideal para regar el árbol limonero.

El riego es el pilar del cuidado de los cítricos. Evitar las horas de calor extremo no solo salvará a tu limonero de un estrés innecesario, sino que garantizará que cada gota de agua cumpla su función.

Por qué regar la tierra del limonero con café

Al aplicar café en la base del árbol, ayudamos a equilibrar la acidez del mismo. Esto permite que las raíces "desbloqueen" minerales como el hierro, evitando la famosa clorosis férrica, esa enfermedad que vuelve amarillas las hojas del limonero y debilita su crecimiento.

El café no solo modifica el suelo, sino que actúa como un fertilizante de liberación lenta. Es especialmente rico en nitrógeno, el elemento fundamental para que el árbol desarrolle hojas fuertes y realice una fotosíntesis eficiente.

Como si todo fuese poco, tienes que saber que con este truco casero puedes mejorar la textura de la tierra, facilitando el drenaje y la aireación.