Árbol limonero: por qué recomiendan agregar orégano a su tierra y para qué sirve

Si tienes un árbol limonero en el jardín, sabrás que estos cítricos pueden ser tan generosos como exigentes. Mantener su salud requiere más que solo agua, y es ahí donde muchas personas recurren al uso de numerosos elementos caseros, donde el orégano destaca.
A diferencia de otras malezas que compiten por nutrientes, esta aromática establece una relación de beneficio mutuo con el árbol, aportando grandes ventajas.
Por qué recomiendan colocar orégano en la tierra del árbol limonero
Lo primero que tienes que saber sobre este truco casero es que el orégano funciona como un repelente natural gracias a sus aceites esenciales (timol y carvacrol). El intenso aroma de esta planta confunde los receptores de los insectos dañinos.
Las raíces del limonero son relativamente superficiales y sufren ante los cambios bruscos de temperatura. Al plantar orégano en la tierra que rodea al tronco, creas una especie de acolchado verde que mantiene el suelo fresco, reduce la evaporación del agua y aporta nutrientes.
Durante la época de floración, el orégano atrae a una gran cantidad de abejas y polinizadores. Esto es vital para el limonero, ya que una mejor polinización se traduce en mayores beneficios.
Con este truco casero, puedes lograr lo que se denomina como aireación del suelo. Así, sus raíces finas ayudan a mantener la estructura del suelo aireada, permitiendo que el agua de riego penetre con mayor facilidad.
Cómo implementar este truco en tu jardín
- No plantes el orégano pegado al tronco. Deja un radio de unos 20 centímetros libre para permitir que el cuello del árbol respire y evitar hongos por humedad excesiva.
- Cuando el orégano crezca demasiado, recórtalo. Puedes usar las ramas secas para cubrir la tierra, lo que aportará nitrógeno extra al descomponerse.
- Controla el riego. Aunque el orégano resiste bien la sequía, el limonero necesita humedad constante. Esta combinación te ayudará a encontrar el equilibrio perfecto.