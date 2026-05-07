Árbol limonero: por qué recomiendan agregar orégano a su tierra y para qué sirve

Por qué recomiendan colocar orégano en la tierra del árbol limonero

Lo primero que tienes que saber sobre este truco casero es que el orégano funciona como un repelente natural gracias a sus aceites esenciales (timol y carvacrol). El intenso aroma de esta planta confunde los receptores de los insectos dañinos.

Las raíces del limonero son relativamente superficiales y sufren ante los cambios bruscos de temperatura. Al plantar orégano en la tierra que rodea al tronco, creas una especie de acolchado verde que mantiene el suelo fresco, reduce la evaporación del agua y aporta nutrientes.

limonero (1) Los polinizadores le hacen muy bien al árbol limonero.

Durante la época de floración, el orégano atrae a una gran cantidad de abejas y polinizadores. Esto es vital para el limonero, ya que una mejor polinización se traduce en mayores beneficios.

Con este truco casero, puedes lograr lo que se denomina como aireación del suelo. Así, sus raíces finas ayudan a mantener la estructura del suelo aireada, permitiendo que el agua de riego penetre con mayor facilidad.

Cómo implementar este truco en tu jardín