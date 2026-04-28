Árbol limonero: por qué recomiendan colocar huevo duro en su tierra y para qué sirve

Por qué recomiendan colocar huevo duro en la tierra del limonero

Más precisamente, el calcio actúa como el cemento de las paredes celulares, permitiendo que el árbol crezca con raíces duras y resistentes.

Cuando la tierra carece de este mineral, es común observar que los limones se agrietan o que las flores se caen antes de cuajar. Al colocar un huevo en la base, estarás creando un depósito de liberación lenta.

La recomendación de usar un huevo duro responde principalmente a una cuestión de higiene y seguridad ambiental. El proceso de cocción elimina cualquier rastro de bacterias como la Salmonella, que puede terminar afectando la salud del ejemplar.

limonero, arboles, truco Las raíces del limonero pueden fortalecerse gracias a este elemento.

Además, un huevo cocido tiende a descomponerse de manera más controlada dentro de la tierra, evitando olores fétidos intensos que suelen ocurrir con el huevo crudo.

Paso a paso: cómo realizar este truco casero

Profundidad: entierra el huevo al menos a 15-20 centímetros de la superficie para evitar que mascotas o roedores lo desentierren.

Ubicación: no lo coloques pegado al tronco. Hazlo en el "área de goteo" (donde termina la copa del árbol), que es donde se encuentran las raíces más jóvenes y absorbentes.

Frecuencia: no es necesario hacerlo cada semana. Con uno o dos huevos por temporada es suficiente para un árbol de tamaño mediano.

Ya lo sabes: si buscas un limonero cargado de frutos, con hojas brillantes y una salud de hierro, este pequeño aporte orgánico en la tierra puede marcar una diferencia notable en el próximo ciclo de cosecha.