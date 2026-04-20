Árbol limonero: por qué recomiendan colocar carozos de palta en su tierra y para qué sirve

Si los carozos de la palta se colocan troceados, ayudan a que el suelo no se compacte, permitiendo que las raíces del cítrico respiren mejor y absorban el agua de manera más eficiente.

Un suelo sano es un suelo vivo. La materia orgánica de la palta atrae microorganismos benéficos y lombrices, que son los mejores aliados para fertilizar la tierra de forma natural.

limonero Con este truco casero, la producción del limonero puede aumentar y mejorar.

No basta con tirar el carozo entero junto al tronco del árbol. Para que este método sea efectivo y no atraiga hongos no deseados, sigue estas recomendaciones:

Triturado o rallado: el secreto para que el limonero aproveche los beneficios es acelerar la descomposición. Rallar el carozo de palta o cortarlo en trozos muy pequeños es fundamental.

el secreto para que el limonero aproveche los beneficios es acelerar la descomposición. Rallar el carozo de palta o cortarlo en trozos muy pequeños es fundamental. Enterrado superficial: no lo dejes simplemente sobre la superficie, ya que puede atraer roedores. Entiérralo a unos 5 o 10 centímetros de profundidad, lejos del tronco principal para no dañar las raíces corona.

no lo dejes simplemente sobre la superficie, ya que puede atraer roedores. Entiérralo a unos 5 o 10 centímetros de profundidad, lejos del tronco principal para no dañar las raíces corona. Humedad controlada: asegúrate de que la zona tenga un buen drenaje. El exceso de humedad acumulado sobre materia orgánica en descomposición podría generar hongos.

La palta, un complemento para el limonero

Es importante destacar que el carozo de palta funciona como un complemento, pero no sustituye un plan de fertilización integral.

En conclusión, reciclar los restos orgánicos de tu cocina en el jardín es una excelente forma de sostenibilidad. Usar los carozos en tu árbol limonero mejorará la salud del suelo a largo plazo y le dará un impulso a la producción.