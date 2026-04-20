Árbol limonero: por qué recomiendan colocar carozos de palta en su tierra y para qué sirve

El cuidado de los cítricos en el hogar se ha convertido en una tendencia creciente, y con ella, han resurgido viejos trucos de la huerta orgánica que prometen potenciar la salud de nuestras plantas. Entre los consejos más repetidos en foros de jardinería y redes sociales, destaca uno en particular: enterrar o colocar carozos de palta en la base del árbol limonero.
El limonero es un árbol particularmente exigente en cuanto a la calidad del suelo. Necesita nutrientes constantes para producir frutos jugosos y mantener sus hojas verdes. Justamente, este es un elemento que los aporta.
Por qué recomiendan colocar carozos de palta en el limonero
El carozo de la palta contiene potasio, fósforo y trazas de magnesio. Al integrarse a la tierra, estos elementos ayudan a fortalecer el sistema inmunológico del limonero contra plagas comunes.
Si los carozos de la palta se colocan troceados, ayudan a que el suelo no se compacte, permitiendo que las raíces del cítrico respiren mejor y absorban el agua de manera más eficiente.
Un suelo sano es un suelo vivo. La materia orgánica de la palta atrae microorganismos benéficos y lombrices, que son los mejores aliados para fertilizar la tierra de forma natural.
No basta con tirar el carozo entero junto al tronco del árbol. Para que este método sea efectivo y no atraiga hongos no deseados, sigue estas recomendaciones:
- Triturado o rallado: el secreto para que el limonero aproveche los beneficios es acelerar la descomposición. Rallar el carozo de palta o cortarlo en trozos muy pequeños es fundamental.
- Enterrado superficial: no lo dejes simplemente sobre la superficie, ya que puede atraer roedores. Entiérralo a unos 5 o 10 centímetros de profundidad, lejos del tronco principal para no dañar las raíces corona.
- Humedad controlada: asegúrate de que la zona tenga un buen drenaje. El exceso de humedad acumulado sobre materia orgánica en descomposición podría generar hongos.
La palta, un complemento para el limonero
Es importante destacar que el carozo de palta funciona como un complemento, pero no sustituye un plan de fertilización integral.
En conclusión, reciclar los restos orgánicos de tu cocina en el jardín es una excelente forma de sostenibilidad. Usar los carozos en tu árbol limonero mejorará la salud del suelo a largo plazo y le dará un impulso a la producción.