Árbol limonero: por qué recomiendan colocar pelos de gato en su tierra y para qué sirve

Principalmente, el pelaje conserva el aroma del depredador; al detectar este olor, los animales pequeños perciben una amenaza cercana y evitan acercarse al tronco o dañar las raíces, protegiendo la integridad del árbol.

Más allá de la protección, el beneficio biológico es sorprendente. El pelo, compuesto principalmente por queratina, es una fuente orgánica de nitrógeno.

Pelos gato.jpg Los pelos de tu gato pueden ser un tesoro para tu limonero.

El proceso de degradación pausada que se mencionó anteriormente permite que tu limonero absorba nutrientes durante meses, mejorando la técnica del sustrato.

El pelo actúa como una fibra que ayuda a retener la humedad y evita que la tierra se compacte en exceso. Un suelo aireado es fundamental para que las raíces del limonero respiren y se expandan sin dificultad.

Cómo aplicar este truco casero

Para que este truco sea efectivo, no basta con esparcir los pelos sobre la superficie. Lo ideal es enterrarlos ligeramente (a unos 5 o 10 centímetros de profundidad) formando un círculo alrededor del tallo.

De esta manera, evitarás que el viento disperse los pelos o que las aves los retiren para sus nidos, asegurando todos los beneficios anteriormente mencionados.