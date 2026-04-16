Árbol limonero: por qué recomiendan colocar pelos de gato en su tierra y para qué sirve

Una de las tendencias más comentadas entre los aficionados a la jardinería es el uso de pelos de gato como abono y protector para el árbol limonero. Con el tiempo, el cuidado de este ejemplar ha sacado a la luz una lista de trucos caseros que puedes llevar a cabo.
A diferencia de los fertilizantes químicos que pueden saturar la tierra rápidamente, los pelos de gato se descomponen con extrema lentitud, liberando una serie de beneficios que serán positivos para tu limonero.
Por qué recomiendan colocar pelos de gato en la tierra del limonero
La razón principal por la que se recomienda colocar pelos de mascota alrededor de un limonero es su capacidad como repelente. El árbol de limón suele ser blanco de pequeños roedores, conejos o incluso otros gatos que buscan territorio para escarbar.
Principalmente, el pelaje conserva el aroma del depredador; al detectar este olor, los animales pequeños perciben una amenaza cercana y evitan acercarse al tronco o dañar las raíces, protegiendo la integridad del árbol.
Más allá de la protección, el beneficio biológico es sorprendente. El pelo, compuesto principalmente por queratina, es una fuente orgánica de nitrógeno.
El proceso de degradación pausada que se mencionó anteriormente permite que tu limonero absorba nutrientes durante meses, mejorando la técnica del sustrato.
El pelo actúa como una fibra que ayuda a retener la humedad y evita que la tierra se compacte en exceso. Un suelo aireado es fundamental para que las raíces del limonero respiren y se expandan sin dificultad.
Cómo aplicar este truco casero
Para que este truco sea efectivo, no basta con esparcir los pelos sobre la superficie. Lo ideal es enterrarlos ligeramente (a unos 5 o 10 centímetros de profundidad) formando un círculo alrededor del tallo.
De esta manera, evitarás que el viento disperse los pelos o que las aves los retiren para sus nidos, asegurando todos los beneficios anteriormente mencionados.