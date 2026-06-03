Caso Agostina Vega: la dueña del Ford Ka reveló qué olor sintió dentro del auto que le prestó a Barrelier

"Nunca jamás me imaginé esto que pasó. Ahora me doy cuenta del papel que jugó conmigo, que me mintió desde el primer momento, que siempre me usó", confesó la mujer. Además, dejó en claro que el acusado manipuló emocionalmente a todo su entorno: "Compró a toda mi familia y le falló a todos. Mi hijo lo adoraba. Si hubiera sospechado de algo, a mi casa ni entra".

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Caso Agostina Vega: el estado del auto y la falsa limpieza

Uno de los focos de la investigación judicial y mediática estaba puesto en qué había sucedido con el auto tras el traslado del cuerpo de Agostina Vega. Según el relato de Soledad, cuando Barrelier le devolvió el Ford Ka, ella misma ingresó al habitáculo para revisar que todo estuviera en orden.

"No noté nada raro dentro del auto cuando me subí, solo había olor a cigarrillo. Si hubiera sospechado me habría fijado bien, pero qué me iba a imaginar", relató.

A su vez, desmintió que se hubiera mandado a lavar el auto en profundidad para eliminar pruebas biológicas. Explicó que fue su hijo quien le pidió a unos chicos del barrio que lo lavaran, pero el trabajo se hizo exclusivamente en la carrocería porque no tenían plata para pagar la limpieza del interior. "Por dentro el auto estaba bien, no estaba sucio como para lavarlo", precisó.

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Dueña del auto donde trasladaron a Agostina Vega: “Parecía verdad lo que decía”

El nivel de frialdad y cinismo de Barrelier quedó expuesto cuando Soledad reveló haber presenciado el momento en que el femicida dialogó cara a cara con el padre de Agostina Vega, en los momentos de mayor desesperación durante la búsqueda.

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"Le contaba cosas al padre de Agostina con mucha seguridad. Parecía verdad lo que decía", recordó la dueña del auto. Empatizando con el dolor de la familia Vega, agregó: "Yo hubiera hecho lo mismo que ese padre, desesperada, buscando en todos lados".

Al cierre de sus declaraciones, la mujer le reclamó al acusado que termine con las mentiras: "Quiero que diga la verdad para que esa criatura descanse en paz, al igual que su familia".