El estremecedor video que muestra cómo el cuerpo de Agostina Vega era trasladado

Embed - UN DÍA Y MEDIO DESPUÉS DE MATARLA EL MOMENTO EN EL QUE BARRELIER TRASLADÓ EL CUERPO DE AGOSTINA

Las averiguaciones sobre el Ford Ka negro arrojaron que el automóvil no era propiedad del detenido. El auto pertenece a una conocida del acusado, quien ya se presentó a declarar ante la Justicia.

En su testimonio, la mujer expuso que Barrelier le había pedido el vehículo prestado bajo un pretexto laboral, asegurando que "tenía que hacer unos trabajos". Esta declaración termina de hundir las coartadas previas del imputado, demostrando la premeditación en la logística del ocultamiento del cuerpo.

crimen-agostina-vega-auto-negro1 El auto en el que fue trasladado el cuerpo de Agostina Vega

Allanamiento con perros y una madre quebrada

Este martes por la mañana, la vivienda de la madre del detenido, ubicada en el cruce de las calles Tucumán y Fray José León Torres, fue blanco de un intenso allanamiento en el que participó activamente la división de canes. El operativo tuvo como objetivo principal determinar si la mujer, identificada como Viviana, guarda algún tipo de relación o encubrimiento con el crimen de la adolescente.

Acorralada por la presión mediática y judicial, Viviana improvisó una rueda de prensa en la puerta de su domicilio para intentar despegarse del horror. "Mi hijo me defraudó, de probarse esto, es un monstruo", sentenció. La mujer aseguró no tener vínculo con la familia de la víctima: "A la madre de la nena la conocí una vez en una cancha y me la presentó como una amiga nada más. Yo de Agostina no tengo nada que decir de esa criatura".

Viviana también reveló que al inicio de la detención —cuando aún se investigaba una desaparición— confió ciegamente en Barrelier. "Cuando lo fui a ver para llevarle ropa, me dijo que todo iba a salir bien y que él no tenía nada que ver, que me quedara tranquila. Le creí como madre", confesó, al tiempo que admitió haberse enterado por los medios de un presunto intento de suicidio de su hijo en la cárcel, ya que se encuentra incomunicado.

Consultada sobre el oscuro antecedente de una mujer que logró escapar desnuda y maniatada de un domicilio del imputado en barrio Cofico, la madre replicó la excusa de su hijo: "Me dijo que era una cama (una trampa), nada más. No sé de quién provendría", y aclaró que dicha propiedad pertenece a la familia de la esposa de Barrelier.