La coartada de Claudio Gabriel Barrelier parece desmoronarse frente a la evidencia tecnológica. En las últimas horas, los investigadores lograron secuestrar un video que resulta irrefutable para la causa que investiga el brutal crimen de Agostina Vega: una cámara de seguridad registró el paso del automóvil Ford Ka negro que el imputado utilizó para trasladar y descartar el cuerpo de la menor.
El estremecedor video que muestra cómo el cuerpo de Agostina Vega era trasladado
Se conoció un video en el que se ve a Claudio Barrelier trasladando el cuerpo de Agostina Vega. Los testimonios de su madre
Las imágenes, a las que tuvo acceso la agencia Noticias Argentinas, revelan con precisión escalofriante el trayecto final. En el video se observa el momento exacto en el que el vehículo, conducido por Barrelier, se dirige hacia un extenso descampado de 200 hectáreas ubicado en la zona del barrio Ferreyra, el sitio donde finalmente fue hallado el cadáver de la adolescente.
La reconstrucción de los hechos a través de las cámaras sumó detalles macabros a la pesquisa. Se logró establecer que el lunes por la mañana, antes de dirigirse a la zona del descarte, Barrelier subió al rodado varios baldes de pintura de 20 litros. Con esa carga, emprendió el viaje hacia el punto donde se consumaría la última fase de su atroz plan.
Las averiguaciones sobre el Ford Ka negro arrojaron que el automóvil no era propiedad del detenido. El auto pertenece a una conocida del acusado, quien ya se presentó a declarar ante la Justicia.
En su testimonio, la mujer expuso que Barrelier le había pedido el vehículo prestado bajo un pretexto laboral, asegurando que "tenía que hacer unos trabajos". Esta declaración termina de hundir las coartadas previas del imputado, demostrando la premeditación en la logística del ocultamiento del cuerpo.
Allanamiento con perros y una madre quebrada
Este martes por la mañana, la vivienda de la madre del detenido, ubicada en el cruce de las calles Tucumán y Fray José León Torres, fue blanco de un intenso allanamiento en el que participó activamente la división de canes. El operativo tuvo como objetivo principal determinar si la mujer, identificada como Viviana, guarda algún tipo de relación o encubrimiento con el crimen de la adolescente.
Acorralada por la presión mediática y judicial, Viviana improvisó una rueda de prensa en la puerta de su domicilio para intentar despegarse del horror. "Mi hijo me defraudó, de probarse esto, es un monstruo", sentenció. La mujer aseguró no tener vínculo con la familia de la víctima: "A la madre de la nena la conocí una vez en una cancha y me la presentó como una amiga nada más. Yo de Agostina no tengo nada que decir de esa criatura".
Viviana también reveló que al inicio de la detención —cuando aún se investigaba una desaparición— confió ciegamente en Barrelier. "Cuando lo fui a ver para llevarle ropa, me dijo que todo iba a salir bien y que él no tenía nada que ver, que me quedara tranquila. Le creí como madre", confesó, al tiempo que admitió haberse enterado por los medios de un presunto intento de suicidio de su hijo en la cárcel, ya que se encuentra incomunicado.
Consultada sobre el oscuro antecedente de una mujer que logró escapar desnuda y maniatada de un domicilio del imputado en barrio Cofico, la madre replicó la excusa de su hijo: "Me dijo que era una cama (una trampa), nada más. No sé de quién provendría", y aclaró que dicha propiedad pertenece a la familia de la esposa de Barrelier.