Hace 167 años liberaron 13 conejos y hoy Australia todavía no sabe cómo detenerlos

El problema nunca fue solo la cantidad de animales. Los conejos consumían brotes, pastos y plantas jóvenes antes de que pudieran desarrollarse, impidiendo la regeneración de la vegetación nativa. Además, sus madrigueras favorecían la erosión de los suelos y alteraban hábitats de numerosas especies locales. Con el paso del tiempo, amplias zonas del paisaje australiano cambiaron de forma irreversible.

El desastre de Australia: la insólita historia de la invasión de conejos

Hacia mediados del siglo XX, la especie ya se había extendido por gran parte de Australia. En los períodos de mayor abundancia, distintas estimaciones situaron la población en cientos de millones de ejemplares, aunque esa cifra fluctuó según las condiciones climáticas y las campañas de control. Australia había quedado enfrentada a una invasión biológica sin precedentes, originada por la liberación de apenas 13 animales.

Durante décadas, las autoridades intentaron frenar su avance mediante caza intensiva, trampas, venenos y la construcción de extensas cercas, pero ninguna estrategia consiguió erradicarlos. En 1950 se introdujo el virus de la mixomatosis, que provocó una fuerte caída de la población. Sin embargo, con el tiempo muchos conejos desarrollaron resistencia.

En la década de 1990 se incorporó el virus de la enfermedad hemorrágica del conejo (RHDV), que volvió a reducir su número, aunque tampoco logró eliminar el problema. Más de un siglo y medio después de aquella liberación, los conejos europeos siguen siendo una de las especies invasoras más dañinas de Australia.