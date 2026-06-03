La ciudad de Ushuaia de Tierra del Fuego se encuentra conmocionada tras la confirmación de una tragedia en las alturas. En la mañana del martes, rescatistas hallaron los cuerpos sin vida de Emiliano Feidas, un experimentado guía de montaña local, y de Abril Melina Marino Pereira, una turista uruguaya de 25 años.
Quiénes eran las personas muertas en la tragedia: perdieron la vida mientras escalaban
Investigan las causas de la caída de un guía y una turista en un glaciar, en Ushuaia, Tierra del Fuego, en una tragedia que provocó una enorme conmoción
Ambos fallecieron en un accidente mientras realizaban una excursión en el Glaciar Vinciguerra, ubicado a unos siete kilómetros de la capital fueguina.
La alerta se encendió durante la noche del lunes, cuando la madre de Feidas se comunicó con las autoridades policiales para advertir que su hijo y la joven turista no habían regresado de la montaña a la hora estipulada.
Inmediatamente, la Comisión de Auxilio y Defensa Civil del Municipio de Ushuaia activaron un operativo de búsqueda y rescate que se extendió durante casi toda la madrugada en condiciones de frío extremo y oscuridad.
Tragedia en tierra del Fuego: quiénes eran las víctimas
Emiliano Feidas era un guía conocido en el ambiente andinista local. A través de sus redes sociales, solía compartir imágenes de las excursiones que lideraba y demostraba su enorme pasión por el montañismo y el splitboarding (una actividad similar al snowboard, pero con una tabla que se separa en dos para facilitar el ascenso en la nieve). Conocía la zona y estaba habituado al rigor de la montaña patagónica.
Por su parte, Abril Melina Marino Pereira, de 25 años, había viajado desde Uruguay para conocer los imponentes paisajes de Tierra del Fuego. Como muchos visitantes, se sintió atraída por el circuito del Vinciguerra, uno de los destinos de trekking más populares, pero también uno de los más exigentes de la región.
Tragedia en Tierra del Fuego: hipótesis del accidente
Alrededor de las 6:00 de la mañana del martes, las patrullas de rescate lograron divisar a las víctimas en la parte superior del glaciar. De acuerdo con las primeras informaciones brindadas por los equipos de emergencia, la principal hipótesis de la tragedia indica que Feidas y Marino Pereira sufrieron una caída de gran violencia en uno de los tramos más desafiantes del ascenso.
El sendero hacia el glaciar Vinciguerra implica una caminata de entre 13 y 14 kilómetros (ida y vuelta) con un alto nivel de exigencia física. El terreno obliga a los caminantes a sortear turbales, arroyos, zonas de roca húmeda, barro y pronunciadas pendientes de hielo o nieve.
El peligro del glaciar
Cristian Álvarez, director de Defensa Civil de Ushuaia, brindó detalles sobre la complejidad de este tipo de expediciones y remarcó la importancia del equipamiento técnico: “No se puede ir solamente con morseto a hacer un tránsito de glaciar. Es una actividad que tiene riesgo de por sí, el peligro está latente todo el tiempo”, señaló en declaraciones radiales.
La recuperación de los cuerpos tras el accidente requirió un esfuerzo enorme por parte de los rescatistas debido a lo inaccesible de la zona y a las condiciones climáticas.
Tras la tragedia, las autoridades provinciales volvieron a pedir a los visitantes extremar las medidas de precaución y evaluar las capacidades físicas y el equipo antes de adentrarse en circuitos de alta montaña durante la temporada invernal.