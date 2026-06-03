Quiénes eran las personas muertas en la tragedia: perdieron la vida mientras escalaban

Inmediatamente, la Comisión de Auxilio y Defensa Civil del Municipio de Ushuaia activaron un operativo de búsqueda y rescate que se extendió durante casi toda la madrugada en condiciones de frío extremo y oscuridad.

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Tragedia en tierra del Fuego: quiénes eran las víctimas

Emiliano Feidas era un guía conocido en el ambiente andinista local. A través de sus redes sociales, solía compartir imágenes de las excursiones que lideraba y demostraba su enorme pasión por el montañismo y el splitboarding (una actividad similar al snowboard, pero con una tabla que se separa en dos para facilitar el ascenso en la nieve). Conocía la zona y estaba habituado al rigor de la montaña patagónica.

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Por su parte, Abril Melina Marino Pereira, de 25 años, había viajado desde Uruguay para conocer los imponentes paisajes de Tierra del Fuego. Como muchos visitantes, se sintió atraída por el circuito del Vinciguerra, uno de los destinos de trekking más populares, pero también uno de los más exigentes de la región.

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Tragedia en Tierra del Fuego: hipótesis del accidente

Alrededor de las 6:00 de la mañana del martes, las patrullas de rescate lograron divisar a las víctimas en la parte superior del glaciar. De acuerdo con las primeras informaciones brindadas por los equipos de emergencia, la principal hipótesis de la tragedia indica que Feidas y Marino Pereira sufrieron una caída de gran violencia en uno de los tramos más desafiantes del ascenso.

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El sendero hacia el glaciar Vinciguerra implica una caminata de entre 13 y 14 kilómetros (ida y vuelta) con un alto nivel de exigencia física. El terreno obliga a los caminantes a sortear turbales, arroyos, zonas de roca húmeda, barro y pronunciadas pendientes de hielo o nieve.

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El peligro del glaciar

Cristian Álvarez, director de Defensa Civil de Ushuaia, brindó detalles sobre la complejidad de este tipo de expediciones y remarcó la importancia del equipamiento técnico: “No se puede ir solamente con morseto a hacer un tránsito de glaciar. Es una actividad que tiene riesgo de por sí, el peligro está latente todo el tiempo”, señaló en declaraciones radiales.

La recuperación de los cuerpos tras el accidente requirió un esfuerzo enorme por parte de los rescatistas debido a lo inaccesible de la zona y a las condiciones climáticas.

Tras la tragedia, las autoridades provinciales volvieron a pedir a los visitantes extremar las medidas de precaución y evaluar las capacidades físicas y el equipo antes de adentrarse en circuitos de alta montaña durante la temporada invernal.