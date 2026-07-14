La Costanera de Posadas se transformó en el escenario de una auténtica tragedia cuando un joven de 18 años, que realizaba piruetas a bordo de su moto, atropelló de lleno a un soldado del Ejército Argentino. Lejos de asistirlo, el conductor se dio a la fuga, aunque horas más tarde terminó tras las rejas por un increíble error en las redes.
Tragedia en Costanera: hacía "willy" con la moto, mató a un soldado del Ejército y se escapó
Ante el escape del conductor de la moto, la Policía comenzó a investigar por redes sociales. El insólito detalle que lo delató
La víctima fatal de este hecho fue identificada como Rodrigo Adán Barrientos, de 27 años. El joven prestaba servicios en la Compañía de Cazadores de Monte XII, una unidad militar del Ejército con asiento en la capital provincial.
Una tragedia inesperada
El trágico siniestro vial ocurrió alrededor de las 5:30 de la mañana en el sentido oeste-este de la avenida Costanera. Según revelaron las impactantes imágenes de las cámaras de seguridad del CIO 911, el automovilista perdió por completo el control de su moto Gilera Smash de 110 cc mientras realizaba la peligrosa maniobra conocida como "willy".
Fue en ese preciso instante de descontrol cuando el rodado impactó violentamente de costado a Barrientos, quien cayó pesadamente sobre la cinta asfáltica y quedó completamente inmóvil.
Cuando el personal médico de emergencia llegó al lugar del hecho, solo pudo constatar que el joven soldado ya no presentaba signos vitales. Al lado del cuerpo, quedó tirada la moto que el causante de la tragedia abandonó para escapar corriendo.
El insólito error por el que cayó el acusado
Efectivos de la Dirección de Homicidios de la Policía de Misiones comenzaron a realizar un minucioso barrido por redes sociales ante la huída del motociclista y dieron con un detalle clave.
En Facebook Marketplace había una publicación activa donde se ofrecía a la venta una moto exactamente igual a la abandonada en el accidente.
A través de esa pista virtual, los sabuesos lograron identificar rápidamente al presunto propietario del vehículo. Cerca de las 16:00 de ese mismo domingo,casi diez horas después del choque, la policía allanó un domicilio en el barrio Madariaga y detuvo a Juan Gabriel D. N., de 18 años.