Tragedia en Costanera: hacía "willy" con la moto, mató a un soldado del Ejército y se escapó

Fue en ese preciso instante de descontrol cuando el rodado impactó violentamente de costado a Barrientos, quien cayó pesadamente sobre la cinta asfáltica y quedó completamente inmóvil.

ATROPELLÓ Y MATÓ A UN SOLDADO

- La investigación por la muerte de Rodrigo Barrientos, de 26 años, ocurrida este domingo sobre la avenida Costanera de Posadas, permitió identificar y detener al presunto conductor de la motocicleta involucrada en el hecho

Misiones pic.twitter.com/kXHUQ3Csh3 — Vía Szeta (@mauroszeta) July 13, 2026

Cuando el personal médico de emergencia llegó al lugar del hecho, solo pudo constatar que el joven soldado ya no presentaba signos vitales. Al lado del cuerpo, quedó tirada la moto que el causante de la tragedia abandonó para escapar corriendo.

El insólito error por el que cayó el acusado

Efectivos de la Dirección de Homicidios de la Policía de Misiones comenzaron a realizar un minucioso barrido por redes sociales ante la huída del motociclista y dieron con un detalle clave.

En Facebook Marketplace había una publicación activa donde se ofrecía a la venta una moto exactamente igual a la abandonada en el accidente.

El asesino terminó detenido.

A través de esa pista virtual, los sabuesos lograron identificar rápidamente al presunto propietario del vehículo. Cerca de las 16:00 de ese mismo domingo,casi diez horas después del choque, la policía allanó un domicilio en el barrio Madariaga y detuvo a Juan Gabriel D. N., de 18 años.