Una mujer conducía su moto y protagonizó un accidente que le arrebató la vida

El accidente tuvo lugar en la intersección de 7 y 530, cuando, por causas que se están tratando de establecer, Bárbara María Del Papa iba al mando de una moto y colisionó contra un auto Chevrolet Prisma.

La policía acudió al lugar de la tragedia tras un llamado al 911 y encontró a la mujer tendida sobre el asfalto; minutos después arribó una ambulancia del SAME, cuya médica constató el fallecimiento de la mujer en el lugar.