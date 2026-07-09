Un terrible accidente conmocionó a todos en la localidad de Tolosa, donde una mujer de 47 años murió este miércoles por la tarde, tras haber protagonizado un trágico accidente de tránsito, ocurrido en las inmediaciones de la ciudad de La Plata, según confirmó la policía local.
Una mujer conducía su moto y protagonizó un accidente que le arrebató la vida
El desgarrador accidente seguido de muerte, tuvo como víctima fatal a una mujer de 47 años, que chocó con un auto
El accidente tuvo lugar en la intersección de 7 y 530, cuando, por causas que se están tratando de establecer, Bárbara María Del Papa iba al mando de una moto y colisionó contra un auto Chevrolet Prisma.
La policía acudió al lugar de la tragedia tras un llamado al 911 y encontró a la mujer tendida sobre el asfalto; minutos después arribó una ambulancia del SAME, cuya médica constató el fallecimiento de la mujer en el lugar.
Accidente fatal: investigación y trabajo pericial en el lugar del choque
Según el parte oficial del accidente, la víctima llevaba colocado el casco al momento del impacto y no presentaba lesiones visibles externas.
El conductor del auto, en tanto, resultó ileso y quedó identificado en el marco de la causa, que quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción de Delitos Culposos en turno.
Tras la tragedia, la Policía preservó la escena para permitir el trabajo de los peritos de la Policía Científica, quienes realizaron las tareas para determinar la mecánica del choque.