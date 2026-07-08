Murió un motociclista de 69 años en un accidente contra un colectivo en Santa Rosa

El motociclista falleció en el lugar. Foto: Cristian Lozano /Diario UNO

El chofer del colectivo fue sometido al control de alcoholemia, que arrojó resultado negativo y no sufrió lesiones.

Los 10 pasajeros que viajaban en la unidad también resultaron ilesos.

En el lugar trabajó personal de la Policía de Mendoza, Policía Vial y Policía Científica para determinar las causas del accidente.

Otro motociclista murió tras chocar pero contra un camión cisterna

Un motociclista murió luego de protagonizar un accidente de tránsito al chocar por alcance contra un camión cisterna Volkswagen.

De acuerdo con la información policial, por causas que son materia de investigación, la víctima circulaba en una motocicleta Corven Mirage en sentido sur-norte cuando impactó contra la parte trasera del vehículo de mayor porte.

Como consecuencia del violento choque, el motociclista sufrió heridas de extrema gravedad y falleció.

Personal policial trabajó en la escena para realizar las pericias correspondientes y establecer la mecánica del siniestro.