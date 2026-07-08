Un motociclista de 69 años murió este miércoles por la tarde en un accidente contra la parte de atrás de un colectivo detenido en una parada sobre la Ruta 50, en Santa Rosa.
Murió un motociclista de 69 años en un accidente contra un colectivo en Santa Rosa
La víctima impactó con su moto contra la parte de atrás de una unidad que estaba detenida para el descenso de pasajeros sobre la Ruta 50
El choque ocurrió en la intersección con calle Escudero. Según la información preliminar, una unidad de la empresa Dicetours estaba detenida para permitir el descenso de pasajeros cuando fue impactada por una moto.
Como consecuencia del fuerte choque, el conductor del rodado menor, murió en el lugar.
El chofer del colectivo fue sometido al control de alcoholemia, que arrojó resultado negativo y no sufrió lesiones.
Los 10 pasajeros que viajaban en la unidad también resultaron ilesos.
En el lugar trabajó personal de la Policía de Mendoza, Policía Vial y Policía Científica para determinar las causas del accidente.
Otro motociclista murió tras chocar pero contra un camión cisterna
Un motociclista murió luego de protagonizar un accidente de tránsito al chocar por alcance contra un camión cisterna Volkswagen.
De acuerdo con la información policial, por causas que son materia de investigación, la víctima circulaba en una motocicleta Corven Mirage en sentido sur-norte cuando impactó contra la parte trasera del vehículo de mayor porte.
Como consecuencia del violento choque, el motociclista sufrió heridas de extrema gravedad y falleció.
Personal policial trabajó en la escena para realizar las pericias correspondientes y establecer la mecánica del siniestro.