Juan Cruz Yacopini compartió una nueva imagen de su rehabilitación que emocionó a sus seguidores

Por esto, no se olvidó de mencionarlos en lo que escribió. "Médicos, terapistas ocupacionales, kinesiólogos, enfermeras, camilleros, familia, amigos, novia y mucha mucha gente que desde el principio me bancó", resaltó en su posteo.

Además, Yacopini destacó su propio esfuerzo: "Sin dudas, llegar hasta acá no ha sido nada fácil, pero estoy convencido que si sigo trabajando creyendo en mí voy a poder lograr todo lo que tengo pensado y sueño. No tengo palabras de agradecimiento para toda la gente que pone su granito de arena".

Para terminar, remató: "Detrás de esta foto, hay muchas horas de trabajo duro, pero también hay un gran resultado que me llena de satisfacción y no lo quería dejar pasar y compartirlo con todos ustedes". Y cerró con unas palabras emotivas: "Alguien en el cielo me sostiene".

juan cruz yacopini, posteo

Un largo proceso de recuperación desde el accidente de Yacopini

El 19 de diciembre de 2025, Yacopini sufrió un grave accidente, mientras se encontraba pasando un día tranquilo con un grupo de amigos. Se tiró al agua en el dique El Carrizal y golpeó su cabeza contra un banco de arena en una zona de poca profundidad. Fue rescatado inconsciente y, durante el traslado, sufrió un paro cardiorrespiratorio. Lograron reanimarlo antes de llegar al hospital.

Ingresó al hospital Perrupato con un cuadro de politraumatismos y shock medular, con compromiso en las vértebras cervicales. Luego fue derivado a la Clínica de Cuyo, donde lo operaron de urgencia para estabilizar la columna.

Pasó más de dos semanas en terapia intensiva. Hacia fines de diciembre, empezó a recuperar la lucidez y pudo respirar por sus propios medios, lo que permitió avanzar a una etapa menos crítica.

Un trabajo de rehabilitación en equipo

A comienzos de enero, Juan Cruz Yacopini fue trasladado al Instituto Fleni, en Buenos Aires, para iniciar una rehabilitación neurológica. Ahí empezó un trabajo diario, enfocado en recuperar movilidad y autonomía.

Con el correr de las semanas, comenzó a responder a estímulos motores y a interactuar con mayor fluidez. En marzo reapareció públicamente con un video en el que agradecía el apoyo y se lo veía sin asistencia respiratoria.

En abril, los avances se hicieron más visibles: mostró ejercicios de fortalecimiento, movimientos asistidos y también comunicó el retiro de la sonda, un paso importante dentro del tratamiento.

Hasta que por fin, el 17 de abril Juan Cruz Yacopini subió la imagen más esperada de su etapa de rehabilitación: su primera foto de pie, que tanta gente celebró con él a través de las redes sociales.