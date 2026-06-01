Un fatal accidente se produjo pasado el mediodía de este lunes en la zona de Los Corralitos, en Guaymallén.
Un conductor de 73 años murió al estrellarse contra un árbol en Guaymallén
El hombre conducía su vehículo por la zona de Los Corralitos y por razones que se investigan perdió el control del auto y chocó contra un árbol
Según la primera información oficial, el conductor de un Volkswagen Gacel circulaba por calle Infanta Isabel de este a oeste, cuando al pasar el cruce con Tabanera habría perdido el control del vehículo, cayó a una acequia y terminó estrellándose contra un árbol de la vera del camino.
El impacto fue de una violencia tal que el conductor, identificado como Miguel Ángel Ríos Paez, de 73 años, habría muerto en el acto. Al parecer viajaba solo.
Según relató Paula Jalil en radio Nihuil, el choque provocó el destrozo completo del habitáculo del auto, por lo que fue necesario rescatar al conductor que había quedado atrapado entre los hierros retorcidos del auto.
Luego de que los vecinos de la zona avisaran a la Policía del accidente, al lugar llegó una ambulancia del SEC y fue la doctora Carina Segada, del interno 169, quien constató el deceso del septuagenario conductor.