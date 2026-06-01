Un conductor de 73 años murió al estrellarse contra un árbol en Guaymallén

Según la primera información oficial, el conductor de un Volkswagen Gacel circulaba por calle Infanta Isabel de este a oeste, cuando al pasar el cruce con Tabanera habría perdido el control del vehículo, cayó a una acequia y terminó estrellándose contra un árbol de la vera del camino.

El impacto fue de una violencia tal que el conductor, identificado como Miguel Ángel Ríos Paez, de 73 años, habría muerto en el acto. Al parecer viajaba solo.