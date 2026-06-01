Inicio Policiales Guaymallén
Choque fatal

Un conductor de 73 años murió al estrellarse contra un árbol en Guaymallén

El hombre conducía su vehículo por la zona de Los Corralitos y por razones que se investigan perdió el control del auto y chocó contra un árbol

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
El automovilista de 73 años falleció en el acto, tras impactar su auto contra un árbol en la zona de Los Corralitos. 

El automovilista de 73 años falleció en el acto, tras impactar su auto contra un árbol en la zona de Los Corralitos. 

Imagen: Paula Jalil/radio Nihuil.

Un fatal accidente se produjo pasado el mediodía de este lunes en la zona de Los Corralitos, en Guaymallén.

Según la primera información oficial, el conductor de un Volkswagen Gacel circulaba por calle Infanta Isabel de este a oeste, cuando al pasar el cruce con Tabanera habría perdido el control del vehículo, cayó a una acequia y terminó estrellándose contra un árbol de la vera del camino.

El impacto fue de una violencia tal que el conductor, identificado como Miguel Ángel Ríos Paez, de 73 años, habría muerto en el acto. Al parecer viajaba solo.

Embed - Un conductor de 73 años murió al chocar en Los Corralitos

Según relató Paula Jalil en radio Nihuil, el choque provocó el destrozo completo del habitáculo del auto, por lo que fue necesario rescatar al conductor que había quedado atrapado entre los hierros retorcidos del auto.

Luego de que los vecinos de la zona avisaran a la Policía del accidente, al lugar llegó una ambulancia del SEC y fue la doctora Carina Segada, del interno 169, quien constató el deceso del septuagenario conductor.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar