Creen que un narcotraficante aprovechó una salida transitoria para abusar sexualmente a su sobrina

carcel federal de cacheuta alberto fernández.jpg El preso acusado de abuso sexual tenía salidas transitorias de la cárcel federal de Cacheuta.

Las pruebas sobre el abuso sexual

La primera reconstrucción que hizo la Fiscalía sostiene que el 31 de enero pasado, varias adolescentes se encontraban durmiendo en colchones tirados en el domicilio ubicado en calle Manuel A. Sáez, en la localidad de Belgrano, Guaymallén. Estaban haciendo una pijamada en la casa de sus abuelos.

En un momento de la noche, cerca de las 4 de la madrugada, la menor de 17 años se despertó y vio que su tío estaba detrás suyo. El hombre se fue rápidamente del lugar, pero la víctima notó que tenías sus prendas íntimas mojadas.

Según sostiene la investigación, en base al relato de la adolescente y sus primas que estaban en el lugar, inmediatamente se largó a llorar y les dijo lo que había ocurrido. Cuando increparon a Daniel Álvarez les pidió perdón, les dijo que estaba drogado y que no se acordaba de nada.

abuso sexual guaymallen El domicilio en Guaymallén donde habría ocurrido el abuso sexual.

Los progenitores de la denunciante aportaron a la Justicia las prendas de ropa que tenía puestas esas noche. El Laboratorio de Huellas Genéticas Forense detectó la presencia de fluidos masculinos, pero no estaban aptos para realizar un cotejo de ADN.

El 4 de marzo, Daniel Álvarez fue imputado en el expediente. En los últimos días, la jueza Julieta Espínola dictó la prisión preventiva por abuso sexual simple -no hubo acceso carnal-. De esta manera, el hombre que podría estar libre a esta altura del año ahora volvió a quedar preso mientras avanza la pesquisa.