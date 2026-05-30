Hace años fue condenado por narcotráfico. Estaba a punto de cumplir la pena, a tal punto que gozaba de salidas transitorias todos los fines de semana. Pero ahora creen que aprovechó una de esas ventanas fuera de los muros para abusar sexualmente a una de sus sobrinas.
Creen que un narcotraficante aprovechó una salida transitoria para abusar sexualmente a su sobrina
Daniel Matías Álvarez (35), que estaba a punto de cumplir su condena, ahora quedó envuelto en la investigación por abuso sexual
Daniel Matías Álvarez tiene 35 años. El 9 de abril de 2022 fue detenido con una considerable cantidad de drogas que tenía para vender. Un año después fue condenado a 4 años de prisión. El 9 de mayo pasado cumplía esa condena por narcotráfico e iba a quedar en total libertad. Pero eso no ocurrió.
Es que meses antes de eso, mientras el preso se encontraba de salida transitoria en la casa de sus padres ubicada en Guaymallén, una sobrina de 17 años denunció que sufrió un abuso sexual por parte del hombre.
Las pruebas sobre el abuso sexual
La primera reconstrucción que hizo la Fiscalía sostiene que el 31 de enero pasado, varias adolescentes se encontraban durmiendo en colchones tirados en el domicilio ubicado en calle Manuel A. Sáez, en la localidad de Belgrano, Guaymallén. Estaban haciendo una pijamada en la casa de sus abuelos.
En un momento de la noche, cerca de las 4 de la madrugada, la menor de 17 años se despertó y vio que su tío estaba detrás suyo. El hombre se fue rápidamente del lugar, pero la víctima notó que tenías sus prendas íntimas mojadas.
Según sostiene la investigación, en base al relato de la adolescente y sus primas que estaban en el lugar, inmediatamente se largó a llorar y les dijo lo que había ocurrido. Cuando increparon a Daniel Álvarez les pidió perdón, les dijo que estaba drogado y que no se acordaba de nada.
Los progenitores de la denunciante aportaron a la Justicia las prendas de ropa que tenía puestas esas noche. El Laboratorio de Huellas Genéticas Forense detectó la presencia de fluidos masculinos, pero no estaban aptos para realizar un cotejo de ADN.
El 4 de marzo, Daniel Álvarez fue imputado en el expediente. En los últimos días, la jueza Julieta Espínola dictó la prisión preventiva por abuso sexual simple -no hubo acceso carnal-. De esta manera, el hombre que podría estar libre a esta altura del año ahora volvió a quedar preso mientras avanza la pesquisa.