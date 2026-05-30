Ex funcionario de ARSAT detenido: los casi 2,4 millones de dólares no figuran en su declaración jurada

Facundo Leal El ex funcionario mendocino Facundo Leal fue nombrado presidente de ARSAT en 2022. Hoy está detenido en Buenos Aires. Foto: archivo

La causa que derivó en los allanamientos no tiene relación con un caso de narcotráfico sino con una investigación por corrupción vinculada a su ejercicio como presidente de ARSAT.

¿La punta de un iceberg?

Lo que originalmente comenzó como una investigación por el presunto robo y alquiler con sobreprecios de equipamiento tecnológico de alto valor - específicamente contenedores con materiales de fibra óptica pertenecientes a la empresa estatal ARSAT- derivó en un hallazgo impactante.

En su departamento del barrio porteño de Palermo, los agentes de la Policía Federal incautaron más de 650.000 dólares en una caja fuerte, monedas de otros 6 países, además de cocaína, ketamina y drogas sintéticas (una cantidad que no infiere que sea para consumo personal).

Entre los elementos hallados también se incautaron 15 cucharas presuntamente empleadas para consumo, un vaper con aceite de cannabis, 15 bolsas tipo Ziploc, 5 celulares, 2 notebooks, 1 iPad, 4 pendrives, 1 smartwatch y documentación de interés para la pesquisa.

Casi al mismo tiempo, el cruce de datos y los operativos se trasladaron a Mendoza, donde en una de sus propiedades se secuestraron otros 1,7 millones de dólares. En total, la fortuna en efectivo roza los 2,4 millones de la moneda estadounidense.

La lupa sobre los bienes declarados por el ex funcionario

Como ex presidente y gerente general de ARSAT entre 2022 y 2024, y posteriormente como titular del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) -cargo que ejerció bajo la actual administración nacional hasta enero de este año-, Leal estaba obligado por ley a presentar de forma detallada la evolución de sus activos.

Al momento de ser esposado, de hecho, el ex funcionario de 52 años continuaba formando parte de la planta permanente de la empresa de soluciones satelitales.

Los reportes patrimoniales que obran en los registros públicos del año pasado muestran una inconsistencia flagrante con el dinero en efectivo hallado en los operativos de la Policía Federal. El dato clave que ahora los sabuesos de la Justicia y los peritos impositivos cotejan minuciosamente radica en el apartado de los bienes inmuebles.

Policía Federal.jpg Personal de la Policía Federal incautó los dólares en el departamento del mendocino Facundo Leal ubicado en la Quinta Sección, de Ciudad.

Según consta en sus declaraciones juradas, Facundo Leal asentó la titularidad de al menos otras 7 propiedades ubicadas en Mendoza además del departamento de Palermo. Fue justamente en una de estas locaciones declaradas en territorio mendocino donde los investigadores hallaron el grueso del dinero en efectivo.

La importante cantidad de dólares secuestrados alteró por completo el curso de la causa y obligó a abrir nuevas líneas de análisis vinculadas al presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Leal permanece detenido en Buenos Aires

El ex funcionario permanece alojado en dependencias de la Policía Federal e incomunicado. Mientras la defensa intenta desvincular el hallazgo de estupefacientes de la actividad estrictamente política y de gestión de Leal, los peritos contables de la fiscalía de San Isidro ya comenzaron el "espejado" de sus cuentas.

Esto implica cruzar de forma estricta los saldos de los cierres de período informados en sus últimas declaraciones de bienes con los movimientos bancarios, las tarjetas de crédito y, fundamentalmente, la capacidad de ahorro en moneda extranjera permitida por los canales formales.

Con las 7 propiedades de Mendoza bajo la lupa y un tendal de fajos de dólares que no figuran en ningún renglón de sus últimos informes oficiales, la situación procesal del mendocino que trabajó en ARSAT parece complicada.