Obra y peaje en Potrerillos: cuándo arranca según el plan de Nación para la Ruta 7

A lo largo de ese tramo, que corre por Mendoza, habrá 4 estaciones de peaje: dos ya conocidas y dos nuevas. Las actuales –que seguirán vigentes- son las de La Paz y la de Las Cuevas; y las nuevas estarán ubicadas en la Variante Palmira y en Potrerillos.

El cobro del peaje en estas dos últimas no será inmediato sino recién cuando el concesionario haya terminado la obra inicial.

Nuevos peajes en la Ruta 7

El pliego de la licitación del tramo Cuyo de la Ruta 7 establece que el concesionario recibirá para operar dos estaciones de peaje existentes y, además, deberá construir dos nuevas.

Respecto de las actuales, La Paz y Las Cuevas, el concesionario podrá comenzar el cobro apenas tome posesión de las cabinas. En ese momento –y al menos hasta finalizar las obras iniciales, para lo cual tiene un año- no podrá subir el precio sino cobrar la tarifa vigente, salvo en el caso del de Las Cuevas que podrá equipararse al de La Paz.

Es que, actualmente, la diferencia es abismal: el del límite con San Luis está a $3.000 para un vehículo particular; y el del paso a Chile es de apenas $300.

Peaje La Paz 2.jpg El peaje de La Paz solo podrá aumentar la tarifa desde la concesión, una vez que finalicen los trabajos iniciales.

Las nuevas estaciones, en tanto, se ubicarán sobre la Variante Palmira, más precisamente en el km 1015 de la Ruta 7; y en Potrerillos, en el km 1095; unos 20 km antes de llegar a la Curva de Guido -yendo en dirección a Chile-.

Y deberán funcionar obligatoriamente con cobro automático (vías canalizadas o sistema Free Flow sin barreras).

Pero para empezar a cobrar, el concesionario deberá contar sí o sí con el acta de finalización de la Obra Inicial de Puesta en Valor. Y para hacerlas tiene un plazo de 12 meses desde la toma de posesión de la ruta.

Cuánto costarán los peajes en la Ruta 7

Las constructoras que se presentaron a la licitación propusieron una tarifa de peaje, que se conocerá recién cuando se abran los sobres con las ofertas económicas, lo que está previsto para el 18 de junio.

Lo que se sabe hasta el momento es que las tarifas del peaje de La Paz se mantendrán sin aumentos durante el primer año de concesión de la Ruta 7. Y que, las del de Las Cuevas, seguramente subirán de manera inmediata para equipararse con aquellas.

Recién una vez que las obras iniciales estén terminadas y certificadas, la empresa podrá adecuar el peaje a la “tarifa de oferta” que presentó durante la licitación.

ruta 7 potrerillos obra peaje Por esta zona de Potrerillos habrá un peaje con cobro automático.

Para los usuarios locales o frecuentes de corta distancia el pliego prevé que habrá precios diferenciales.

Ya con la tarifa propuesta por el concesionario andando –tanto en los peajes actuales como en los nuevos-, los aumentos posteriores seguirán un esquema de actualización periódica basado en los costos.

Según el pliego, los peajes se actualizarán cada 3 meses –o antes, con autorización de Nación, si el coeficiente de variación de costos (Cvt) supera el 15% (valor de 1,15)-. Para esa evaluación de costos se aplicará una fórmula que tendrá en cuenta mano de obra, gasoil, precio de asfalto, combustibles y lubricantes, y el alquiler de maquinarias.

Independientemente de lo pactado, el concesionario tendrá la facultad de aplicar tarifas inferiores o con descuentos por franjas horarias si así lo considera.

Las obras que se harán en la Ruta 7

El plan de obra para el tramo Cuyo incluye trabajos iniciales –en un año con límite máximo de 15 meses- de bacheo, sellado de fisuras, corte de pasto y señalización.

Mientras que también abarca obras obligatorias con plazos más extensos –de hasta 4 años- como la reparación de losas de hormigón; una rotonda en la Ruta 7 y Ruta 149; y la reconstrucción del puente en Arroyo Zapata.

ruta 7 obras tramo_cuyo El concesionario deberá intervenir unos 330 kilómetros de la Ruta 7, en Mendoza.

Además, a lo largo de los 20 años de concesión, el concesionario tiene la obligación de realizar obras de mantenimiento con metas anuales de toneladas de concreto asfáltico y kilómetros de ruta a intervenir.

Quiénes siguen en carrera para la obra y el cobro de peajes de la Ruta 7