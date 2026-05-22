Caputo anunció la apertura de la licitación de los peajes sobre la Ruta 7 y Cornejo lo celebró

alfredo cornejo Alfredo Cornejo, de parabienes con el anuncio de Caputo sobre la concesión de la ruta 7, a la que definió como "estratégica"

"Con esta última etapa, se completa la concesión de más de 9.000 km de rutas, que estarán todas en obra en las próximas semanas. Más eficiencia, más inversión y mejor infraestructura para los argentinos", posteó Caputo en su cuenta de X.

Cuáles son los tramos de rutas incluídos en la licitación

Los 8 tramos de rutas que ya tienen ofertas como parte de la licitación, son:

Tramo Centro: 681 km sobre las RN 9, 19 y 34.

Tramo Mesopotámico: 276 km sobre las RN 12 y 18.

Tramo Centro-Norte: 536 km sobre la RN 34.

Tramo Noroeste: 596 km sobre las RN 9, 34, 66, 1V66 y A-016.

Tramo Litoral: 547 km sobre las RN 12 y 16.

Tramo Noreste: 456 km sobre las RN 12 y 105.

Tramo Chaco-Santa Fe: 497 km sobre la RN 11.

Tramo Cuyo: 329 km sobre la RN 7.

Qué dijo Cornejo sobre los peajes de la Ruta 7

El gobernador Alfredo Cornejo se hizo eco de la noticia, al poner en valor la importancia de la Ruta 7 y la necesidad de una inversión para modernizarla como parte de la concesión en marcha.

"La Ruta 7 es estratégica para Mendoza y el país. La incorporación del Tramo Cuyo a la Red de Concesiones es algo que veníamos solicitando, es necesario modernizarla para la producción, comercio, el turismo y la integración con Chile", señaló el mandatario provincial.

Asimismo, Cornejo resaltó que "más conectividad y mejor infraestructura significan más competitividad, más desarrollo y mejores condiciones para quienes transitan y trabajan todos los días en nuestra provincia".

En concreto, la Ruta 7 es una de las 3 carreteras nacionales a las que el gobernador está habilitado a avanzar con concesión y peajes. Y por ahora, la primera que ya tiene ofertas para avanzar con la obra tras la apertura de sobres de licitación.

Entre los 20 oferentes, el gobierno nacional busca concesionar más de 9.000 kilómetros de rutas. Al respecto, Caputo señaló que todas las trazas, incluidos los 329 kms del Tramo Cuyo, "estarán en obra durante las próximas semanas".