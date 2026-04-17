Las dos rutas nacionales en las que Alfredo Cornejo podrá colocar peajes en Mendoza

ruta 143 San Rafael La Ruta 143 en el sur provincial. Prensa Gobierno de Mendoza

Este aval nacional llega después de gestiones políticas recientes y termina de destrabar un acuerdo firmado en mayo del año pasado entre Mendoza y Vialidad Nacional. A partir de ahora, la provincia podrá avanzar con obras de mejora y mantenimiento, financiadas a través del cobro de peajes como mecanismo de recuperación de la inversión.

La iniciativa apunta a intervenir corredores estratégicos que atraviesan el territorio mendocino y que requieren trabajos de infraestructura de alto costo.

Qué dice el decreto que autoriza a Mendoza a cobrar peajes en rutas nacionales

La normativa no solo incluye a la provincia de Mendoza. También delega facultades a otras ocho: Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz. En concreto, permite que estas jurisdicciones otorguen concesiones de obra pública por peaje para tareas de:

Administración

Reparación

Ampliación

Conservación

Mantenimiento

Ruta 40 doble via Mendoza San Juan (14).jpeg Foto: Martín Pravata

En ese sentido, estas concesiones podrán ser adjudicadas a empresas privadas, mixtas o entes públicos, bajo el marco de la Ley N° 17.520.

El texto oficial deja en claro que la delegación es acotada: no implica transferir la propiedad de las rutas ni la jurisdicción federal. Además, se trata de una facultad temporal, funcional y revocable. Para poder avanzar, Mendoza deberá presentar ante Vialidad Nacional un plan de obras con cronograma y justificación técnica, esquema de financiamiento, las condiciones económicas de la concesión, el valor máximo del peaje y el plazo previsto y la documentación licitatoria y contractual.

Otro punto clave a tener en cuenta: los fondos recaudados no podrán destinarse a otras obras que no estén vinculadas directamente con los tramos concesionados.