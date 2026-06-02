Javier Milei reiteró que "a los argentinos nos van a salir dólares por las orejas"

javier milei en el iaef.1jpg Varias veces se lo vio sonreír a Javier Milei cuando apeló a metáforas. Foto: Noticias Argentinas

El "frustrado golpe de Estado" y el invicto legislativo: "Les ganamos 13 a 0"

El mandatario comenzó haciendo un duro balance del año anterior, denunciando una estrategia coordinada entre la oposición, empresarios (empresaurios) y periodistas para desestabilizar su programa económico mediante una corrida cambiaria de 70.000 millones de dólares.

"Intentaron un golpe de Estado y les salió mal", sentenció (una vez más), al tiempo que agradeció explícitamente al ministro de Economía, Luis Toto Caputo, por contener el shock.

En el plano institucional, Milei minimizó las críticas de quienes acusan a su gestión de estar paralizada y exhibió como un trofeo su eficacia en el Congreso de la Nación:

Eficacia parlamentaria: "de 13 votaciones, les ganamos 13 a 0", celebró, enumerando hitos como la baja de la edad de imputabilidad, la reforma laboral y el acuerdo con la Unión Europea.

"de 13 votaciones, les ganamos 13 a 0", celebró, enumerando hitos como la baja de la edad de imputabilidad, la reforma laboral y el acuerdo con la Unión Europea. Reformas estructurales: qseguró que a través del Ministerio de Desregulación -al que propuso rebautizar como "Ministerio de la Liberación de los Argentinos"- ya se impulsaron 15.000 reformas. "En dos años hicimos más que en 100 años", afirmó.

monstruo de monster inc Para Javier Milei, el kirchnerismo es como el monstruo Sulley, de Monster Inc: "Ya no asusta". Foto: Soy Cine

La metáfora de Monsters Inc.: "Monstruo K, no nos asustás más"

Uno de los momentos más disruptivos del discurso fue cuando el presidente apeló a la película de animación Monsters Inc. para explicar su visión sobre el "Estado presente" y la denominada "campaña del miedo".

Milei ensayó una explicación técnica: el mercado de seguros a veces falla ante catástrofes (siniestros), y el kirchnerismo utilizó históricamente al Estado como un "falso prestador de seguros" que, a la hora de la verdad, no cubre nada. Como ejemplo, citó la gestión de la pandemia: "Hicieron un estropicio con barbijos y vacunas; tuvimos 130.000 muertos. Eso de 'el Estado te cuida' nos costó carísimo".

Para el libertario, la oposición opera como la fábrica de sustos de la película, infundiendo temores sobre la venta de órganos o el cierre de universidades para someter a la población. Sin embargo, concluyó: "La nenita de la película se le mata de risa al monstruo. Cuando le saquemos la careta a los monstruos colectivistas, este país va a ser grande nuevamente. Monstruo K, no nos asustás más".

"Dólares por las orejas" y la era del "Súper RIGI"

Al entrar de lleno en el terreno económico, Milei defendió el impacto del ajuste "más grande de la historia" y aseguró que las variables macroeconómicas ya muestran una recuperación sólida: afirmó que la economía creció 11%, los salarios reales se están recuperando, la inflación sigue en descenso y se logró sacar a 14 millones de personas de la pobreza.

El jefe de Estado pronosticó además un boom exportador respaldado por el sector energético y minero: "En dos años seremos un país con superávit de 10.000 millones de dólares en energía. De acá a 2031 todo será superávit. Nos van a salir los dólares por las orejas, claramente".

En esa línea, destacó el éxito de las inversiones bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), adelantando que "ahora se viene el Súper RIGI" para potenciar sectores como el litio, el cobre, el uranio y el agro. Aprovechó además para enviar una advertencia a los gobernadores opositores cuyas provincias no adhirieron al régimen: "Ellos mismos castigan a sus ciudadanos. En octubre del año que viene espero que eso se revierta".

aplausos a javier milei Aplausos para Javier Milei desde la mesa de su hermana y secretaria general de Presidencia, Karina Milei. Foto: Oficina de la Presidencia

Escrache a periodistas y la promesa electoral para 2027

Fiel a su batalla cultural, el presidente no dejó pasar la oportunidad de apuntar contra la prensa. Haciendo una distinción religiosa, lanzó: "Los mandamientos, que en la versión judía son distintos a la católica, deben cumplirse. Y en concreto, a los periodistas no les sale el (mandamiento) 'no mentir' en el 95% de los casos".

Hacia el final, Milei puso la mira en los próximos comicios legislativos del año entrante, confiando en que el respaldo popular ratificará el rumbo libertario: "El año que viene, en octubre, los vamos a pasar por arriba".

Hizo también una referencia a sus continuos viajes al exterior: "Yo detesto viajar, pero cumplo con mi trabajo y cada vez que viajo me traigo millones de dólares en inversiones. Los impuestos son un robo y yo vine a achicar el Estado para bajarlos. Nos espera lo mejor de los últimos 30 años", concluyó de forma tajante.