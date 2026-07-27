Nación decidió ajustar la estructura de la Comisión Nacional de Energía Atómica CNEA

El gobierno nacional aprobó una reformulación integral en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) con el objetivo de recortar el organigrama operativo del organismo. El proceso de modernización alcanza tanto a la sede central de la entidad pública como a los centros atómicos constituidos en el territorio nacional.
Mediante el Decreto 655/2026, publicado en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo dispuso achicar la estructura de 645 dependencias a un tope significativamente menor para optimizar el gasto público.
Los cambios en la Comisión Nacional de Energía Atómica CNEA
La medida firmada por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, establece la aprobación del primer nivel operativo para la entidad científica, descentralizada bajo la órbita de la Secretaría de Asuntos Nucleares.
Según los considerandos de la norma oficial, las autoridades detectaron un sobredimensionamiento funcional en la administración pública que requería una readecuación inmediata de sus distintas áreas operativas. La reestructuración busca unificar tareas administrativas, reducir cargos jerárquicos y modernizar las metas de la Secretaría de Asuntos Nucleares en el ámbito técnico y de investigación.
El mapa de cargos en la CNEA
El diagnóstico presentado por la conducción del organismo reveló que la CNEA contaba hasta el momento con 645 unidades organizativas en el país. Ese esquema incluyó dos autoridades políticas, 11 gerencias de área, 45 gerencias de segundo nivel, 49 subgerencias, 240 departamentos y 283 divisiones operativas en diversas sedes.
Con el nuevo marco legal, la distribución máxima autorizada para el área nuclear comprende 32 gerencias de segundo nivel, 48 subgerencias, 168 departamentos y siete divisiones. Adicionalmente, el decreto prevé la reducción de las estructuras internas fiscalizadoras, fijando una Auditoría Interna Adjunta y cuatro supervisiones de auditoría estatal.
El plazo oficial para la Comisión Nacional de Energía Atómica
La normativa otorga un lapso de 60 días corridos para que el titular del ente regulador presente la propuesta definitiva de las dependencias inferiores. El proyecto elaborado deberá ser elevado para su revisión técnica a la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública del Ministerio de Desregulación.
Desde el Poder Ejecutivo ratificaron que la reorganización patrimonial de la institución estatal no demandará partidas extraordinarias y se financiará con el presupuesto asignado. El proceso de modernización alcanza tanto a la sede central de la entidad pública como a los centros atómicos constituidos en el territorio nacional. Las autoridades buscan agilizar la ejecución presupuestaria del sector y garantizar el avance continuo en los proyectos estratégicos en curso.
En pocas palabras
- Reestructuración de la CNEA: el Gobierno nacional redujo la estructura de la Comisión Nacional de Energía Atómica.
- Optimización de gastos: la medida busca achicar el organigrama para optimizar el gasto público.
- Plazo para adecuación: se otorgan 60 días para presentar la propuesta definitiva de dependencias inferiores.