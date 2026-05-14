Según Javier Milei, hubo un intento de golpe de Estado por parte de políticos, periodistas y empresarios

javier milei en neura Javier Milei en Neura, el canal de Alejandro Fantino. Foto: Noticias Argentinas

El foco en la "complicidad" sectorial

Para Milei, la maniobra desestabilizadora no fue aislada, sino que contó con el respaldo de sectores que se resisten al cambio de modelo. "La política quiso romper el programa económico. El Congreso, los medios, los empresarios a los que no les gusta este modelo y muchos opinadores jugaron en contra", afirmó, vinculando esta situación con la caída en la demanda de dinero y el salto del riesgo país por encima de los 1.500 puntos.

Según el jefe de Estado, ese escenario provocó que la economía "se frenara en seco", afectando el salario real.

"Entiendo la frustración de la gente porque la economía venía creciendo palo y palo, pero hubo un combo de estacionalidad, la guerra y este intento de golpe", explicó.

El objetivo: "Inflación cero"

A pesar de la desaceleración de los precios en los últimos meses, el presidente advirtió que no se dará por satisfecho hasta que el índice llegue a cero. "Hasta que eso no pase, la lucha no está terminada", sentenció.

Hasta que eso no pase, la lucha contra la inflación no está terminada hasta que sea 0. La estabilización tuvo dos fases: primero cortar con a emisión derivada del déficit fiscal. Todo el mundo decía que era imposible hacer un recorte de 1 punto del PBI por año Hasta que eso no pase, la lucha contra la inflación no está terminada hasta que sea 0. La estabilización tuvo dos fases: primero cortar con a emisión derivada del déficit fiscal. Todo el mundo decía que era imposible hacer un recorte de 1 punto del PBI por año

"Pero lo logramos en un mes. Ahí hubo talento de Toto Caputo y su equipo con el coraje para acompañarlo", planteó.

Y recordó: "Los primeros meses estaba todo el día en la Casa Rosada. Las reuniones de Gabinete eran largas. Tuvimos días muy complejos. Había un desequilibrio monetario que era el doble del Rodrigazo. Tuvimos que enfrentar todo eso. Más los puts (opciones de venta) del Banco Central, las deudas de la SIRA. Cuando uno ve el gráfico… es imponente".