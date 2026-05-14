El presidente Javier Milei lanzó este jueves duras acusaciones contra distintos sectores del arco político, mediático y empresarial, a quienes señaló como cómplices de un "intento de golpe de Estado" que, según su visión, buscó quebrar el programa económico de su gestión.
Según Javier Milei, hubo un intento de golpe de Estado por parte de políticos, periodistas y empresarios
Para el presidente, tras el triunfo electoral en la Ciudad de Buenos Aires en el 2025, hubo una maniobra coordinada para desestabilizar el programa económico
En una entrevista concedida al canal de streaming Neura, el mandatario vinculó los ataques con el avance de La Libertad Avanza en las urnas porteñas durante el 2025. El medio que entrevistó a Milei es propiedad del periodista Alejandro Fantino.
"Los medios jugaron en contra del programa económico y también cargaron la calle con malas intenciones. Hubo claramente un intento de golpe de Estado", disparó el economista.
El foco en la "complicidad" sectorial
Para Milei, la maniobra desestabilizadora no fue aislada, sino que contó con el respaldo de sectores que se resisten al cambio de modelo. "La política quiso romper el programa económico. El Congreso, los medios, los empresarios a los que no les gusta este modelo y muchos opinadores jugaron en contra", afirmó, vinculando esta situación con la caída en la demanda de dinero y el salto del riesgo país por encima de los 1.500 puntos.
Según el jefe de Estado, ese escenario provocó que la economía "se frenara en seco", afectando el salario real.
"Entiendo la frustración de la gente porque la economía venía creciendo palo y palo, pero hubo un combo de estacionalidad, la guerra y este intento de golpe", explicó.
El objetivo: "Inflación cero"
A pesar de la desaceleración de los precios en los últimos meses, el presidente advirtió que no se dará por satisfecho hasta que el índice llegue a cero. "Hasta que eso no pase, la lucha no está terminada", sentenció.
"Pero lo logramos en un mes. Ahí hubo talento de Toto Caputo y su equipo con el coraje para acompañarlo", planteó.
Y recordó: "Los primeros meses estaba todo el día en la Casa Rosada. Las reuniones de Gabinete eran largas. Tuvimos días muy complejos. Había un desequilibrio monetario que era el doble del Rodrigazo. Tuvimos que enfrentar todo eso. Más los puts (opciones de venta) del Banco Central, las deudas de la SIRA. Cuando uno ve el gráfico… es imponente".