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Variación de precios

La inflación de abril en Mendoza bajó al 2,3% y la nacional llegó al 2,6%

Es la primera caída desde febrero. Transporte, Educación e Indumentaria, los rubros que más empujaron la inflación de abril. Ya acumula 13,9% en 2026

Miguel Ángel Flores
Por Miguel Ángel Flores [email protected]
Alimentos y Bebidas, con 1,6%, fue uno de los capítulos que sumó a la inflación de abril 

Alimentos y Bebidas, con 1,6%, fue uno de los capítulos que sumó a la inflación de abril 

Cristian Lozano

Como ya se había anticipado, la inflación subió en abril aunque a un ritmo menor. De acuerdo al IPC (Índice de Precios al Consumidor) medido por la Dirección de Estadísticas de Mendoza (DEIE), arrojó un 2,3% en abril y situó a la provincia por debajo de la variación publicada por el INDEC a nivel nacional, de 2,6%.

Después del 3,6% de la inflación estadística en marzo, récord del último año, para los analistas era previsible una desaceleración. Visto por capítulos, el nuevo índice se explica en el incremento de Transporte y Comunicaciones (4,4%), seguido por Educación (3,2%), y al mismo nivel, Indumentaria y también Equipamiento del Hogar (3%).

Con el 2,3%, abril quedó incluso debajo del mismo mes del 2025 (3,1%), se trata del valor más bajo en lo que va del 2026 y representa la primera merma de los últimos 3 meses. El acumulado en lo que va del año llegó al 11,9% y el interanual a 32%.

Por un lado, uno de los factores que explica el descenso es el dique de contención que aplicó YPF a los precios de los combustibles durante abril y reactivó hasta junio. Y luego de un marzo en el que la suba acumulada superó el 20% y, como es lógico, termino por repercutir en toda la cadena de consumo.

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