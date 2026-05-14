La inflación de abril en Mendoza bajó al 2,3% y la nacional llegó al 2,6%

Como ya se había anticipado, la inflación subió en abril aunque a un ritmo menor. De acuerdo al IPC (Índice de Precios al Consumidor) medido por la Dirección de Estadísticas de Mendoza (DEIE), arrojó un 2,3% en abril y situó a la provincia por debajo de la variación publicada por el INDEC a nivel nacional, de 2,6%.
Después del 3,6% de la inflación estadística en marzo, récord del último año, para los analistas era previsible una desaceleración. Visto por capítulos, el nuevo índice se explica en el incremento de Transporte y Comunicaciones (4,4%), seguido por Educación (3,2%), y al mismo nivel, Indumentaria y también Equipamiento del Hogar (3%).
Con el 2,3%, abril quedó incluso debajo del mismo mes del 2025 (3,1%), se trata del valor más bajo en lo que va del 2026 y representa la primera merma de los últimos 3 meses. El acumulado en lo que va del año llegó al 11,9% y el interanual a 32%.
Por un lado, uno de los factores que explica el descenso es el dique de contención que aplicó YPF a los precios de los combustibles durante abril y reactivó hasta junio. Y luego de un marzo en el que la suba acumulada superó el 20% y, como es lógico, termino por repercutir en toda la cadena de consumo.
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