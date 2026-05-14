La inflación de abril en Mendoza bajó al 2,3% y la nacional llegó al 2,6%

Después del 3,6% de la inflación estadística en marzo, récord del último año, para los analistas era previsible una desaceleración. Visto por capítulos, el nuevo índice se explica en el incremento de Transporte y Comunicaciones (4,4%), seguido por Educación (3,2%), y al mismo nivel, Indumentaria y también Equipamiento del Hogar (3%).

Con el 2,3%, abril quedó incluso debajo del mismo mes del 2025 (3,1%), se trata del valor más bajo en lo que va del 2026 y representa la primera merma de los últimos 3 meses. El acumulado en lo que va del año llegó al 11,9% y el interanual a 32%.