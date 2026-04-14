En Mendoza la inflación llegó a 3,6% en marzo, la más alta del último año

La escalada del petróleo por la guerra iniciada por EEUU e Israel contra Irán hizo saltar los precios en los surtidores más del 20% en marzo. Una variable que, como se sabe, repercute a partir del encarecimiento del transporte, en toda la cadena de la economía y explica que el IPC haya sumado 1,1% respecto de febrero.

Qué rubros empujaron la inflación en Mendoza

Al gasto en educación, con 5,3% de variación en marzo, le siguió Indumentaria con 5,1%, un rubro también relacionado al impacto estacional del inicio de clases.

Un poco menos, pero con peso al fin, también movieron la aguja Alimentos y Bebidas (4,2%), capítulo históricamente inflacionario de la canasta de consumo, sobre el que el aumento de los combustibles tiene incidencia directa.

"El dato de marzo es contundente, marca una inflación que no baja hace 10 meses. Pero hay que distinguir la incidencia de fenómenos externos a la política monetaria de carácter transitorio, del componente relacionado directamente a la dinámica entre la oferta y la demanda de pesos", analizó Julián Neufeld, economista de la Fundación Libertad y Progreso.

Para Neufeld, el efecto de la guerra en Medio Oriente (suba del petróleo y los combustibles) hizo que el índice de precios "se disparara hacia fin de mes". Al respecto, el economista auguró como posible que ese impacto "se perpetúe en el próximo mes (abril), en la medida que el aumento del petróleo se extienda a lo largo de la cadena productiva".

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