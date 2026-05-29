Estafa en Chacras de Coria: falsificó un cheque a nombre de YPF, compró una moto y fue condenado

horacio marin ypf El estafador usó un cheque supuestamente firmado por Horacio Marín, el CEO de YPF.

La estafa develada

Al día siguiente, la pareja del hombre se presentó en el local comercial junto a una grúa. Entregó el cheque en cuestión y se fue con la moto Sherco de 300 cilindradas y la nota de crédito.

El comerciante pasó las fiestas de Navidad y al día siguiente fue al banco a depositar el documento en la cuenta de la empresa proveedora de los vehículos. Pasaron los días, pero el 16 de enero el banco informó que el cheque fue rechazado por falta de fondos.

La empresa proveedora le terminó enviando una carta documento a YPF reclamando el dinero, pero desde la petrolera de bandera nacional contestaron que el cheque firmado supuestamente por Horacio Marín era totalmente falso.

estafa motos 2 El local en Chacras de Coria donde ocurrió la estafa.

Denuncia y condena

Al ser advertido de la situación, el comerciante de Chacras de Coria realizó la denuncia por estafa. La Justicia no demoró mucho en identificar al principal sospechoso: Sebastián Jesús Mirabile (38), un hombre con condenas previas por robos y drogas. Era quien había pagado $95.000 a través de su cuenta de Mercado Pago la grúa con la que se retiró la moto enduro.

El 25 de marzo fue detenido e imputado por estafa genérica. El 10 de abril le dictaron la prisión preventiva en modalidad domiciliaria.

En los últimos días, el delincuente admitió haber cometido la estafa y acordó una pena con la fiscal de Delitos económicos Mariana Pedot. La jueza Amalia Yornet lo condenó a 2 meses y 3 días de prisión, por lo que recuperó su libertad. Mientras tanto, los investigadores continúan trabajando en busca de recuperar la moto que, hasta ahora, sigue sin aparecer.