Tenía en sus manos un poderoso documento: un cheque por $40 millones firmado nada más ni nada menos que por el CEO de YPF. Pero era falso. De todas formas, aprovechó la artimaña para comprar una moto enduro en un local ubicado en Chacras de Coria. Ahora, terminó condenado por la estafa.
Estafa en Chacras de Coria: falsificó un cheque a nombre de YPF, compró una moto y fue condenado
El hombre de 38 años y con antecedentes por robos, admitió haber cometido la estafa y lo declararon culpable
El 22 de diciembre pasado, el dueño de un local de venta de motos de este tipo, ubicado en pleno centro de Chacras de Coria, recibió un mensaje de WhatsApp. Se trataba de un hombre que se mostró interesado en comprar uno de los vehículos valuado en $31 millones.
El comprador le explicó que tenía un cheque firmado por Horacio Marín, el CEO de YPF a nivel nacional, que estaba endosado a nombre de su pareja. El valor del documento era de $40 millones, por lo que las partes acordaron entregar la moto y una nota de crédito por los $9 millones sobrantes.
La estafa develada
Al día siguiente, la pareja del hombre se presentó en el local comercial junto a una grúa. Entregó el cheque en cuestión y se fue con la moto Sherco de 300 cilindradas y la nota de crédito.
El comerciante pasó las fiestas de Navidad y al día siguiente fue al banco a depositar el documento en la cuenta de la empresa proveedora de los vehículos. Pasaron los días, pero el 16 de enero el banco informó que el cheque fue rechazado por falta de fondos.
La empresa proveedora le terminó enviando una carta documento a YPF reclamando el dinero, pero desde la petrolera de bandera nacional contestaron que el cheque firmado supuestamente por Horacio Marín era totalmente falso.
Denuncia y condena
Al ser advertido de la situación, el comerciante de Chacras de Coria realizó la denuncia por estafa. La Justicia no demoró mucho en identificar al principal sospechoso: Sebastián Jesús Mirabile (38), un hombre con condenas previas por robos y drogas. Era quien había pagado $95.000 a través de su cuenta de Mercado Pago la grúa con la que se retiró la moto enduro.
El 25 de marzo fue detenido e imputado por estafa genérica. El 10 de abril le dictaron la prisión preventiva en modalidad domiciliaria.
En los últimos días, el delincuente admitió haber cometido la estafa y acordó una pena con la fiscal de Delitos económicos Mariana Pedot. La jueza Amalia Yornet lo condenó a 2 meses y 3 días de prisión, por lo que recuperó su libertad. Mientras tanto, los investigadores continúan trabajando en busca de recuperar la moto que, hasta ahora, sigue sin aparecer.