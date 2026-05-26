Pertenecían a una comunidad evangélica. Bajo la confianza de sus correligionarios, la pareja ofrecía inversiones de dinero con seductoras ganancias mensuales. De esta forma se embaucaron al menos $30 millones, aunque parece que todo se trataba de una estafa. Ahora está imputados en una causa penal y buscan evitar ser detenidos.
Una pareja acumula 6 denuncias por estafas de $30 millones a sus amigos de una iglesia evangélica
La presunta estafa consistía en un esquema de inversiones Ponzi que se tramó entre 2024 y enero pasado
Marcelo Dionisio Velásquez nació hace 50 años en Chile. Se radicó en Mendoza y se abrió un emprendimiento de fotografía de eventos. Su pareja es María Elena Regis, una mujer de 53 años con más de 2 décadas de trabajo en la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP), más concretamente en el Hospital El Carmen.
Desde hace poco meses comenzaron a acumular denuncias por estafas. Los acusadores fueron 6 personas que conocían a la pareja porque asistían a la misma iglesia evangélica ubicada en Godoy Cruz, justamente a pocas cuadras de ese hospital público. Fueron imputados por la Fiscalía de Delitos Económicos y ahora deambulan entre la detención y la libertad.
La investigación por múltiples estafas
Según la imputación del fiscal Hernán Ríos, Marcelo Velásquez y Elena Regis cometieron al menos 6 fraudes entre septiembre de 2024 y enero de 2026. Las distintas víctimas entregaron sumas de $2,3 millones, $3 millones, $4 millones, $6 millones, 2.200 dólares y 8.000 dólares.
El modus operandi de la estafa era que las víctimas conocían a la pareja del ámbito religioso, por lo que confiaban en ellos. En ese contexto es que los acusados decían que Marcelo Velásquez era trader y con las inversiones bursátiles ofrecía un retorno del 20% mensual, una tasa ampliamente superior a la que ofrecen bancos y otras entidades financieras.
Como suele ocurrir en los esquemas de estafas Ponzi, en los primeros meses las víctimas percibían las ganancias, lo que motivaba a que invitaran a otras personas a participar de las inversiones. Para darle un manto de legalidad, las víctimas firmaban un contrato con la firma "D&M Inversiones". Sin embargo, en algún momento los pagos se cortaron.
Imputados por estafa y libres, por ahora
Tras ser imputados, la Fiscalía les otorgó el mantenimiento de libertad sujeto a ciertas condiciones como entregar su pasaporte, prohibición de salir del país y presentarse ante la Justicia cuando sean requeridos. Otra de las obligaciones era ofrecer una caución de $30 millones, monto cercano al total de las estafas que le endilgan a la pareja.
La abogada defensora Federica Vicchi planteó que no podían afrontar era suma de dinero en efectivo y ofreció un inmueble ubicado en Formosa. Sin embargo, esta propiedad fue rechazada por la Fiscalía ya que está ubicada en otra provincia y además está dividida con otros dueños. Ante este panorama, el abogado de una de las víctimas solicitó la detención de la pareja.
Según comentaron fuentes judiciales, los acusados por la estafa aportaron otro bien en concepto de caución y por estos días se están realizando los trámites para validarlo como garantía. En ese caso, podrán continuar libres mientras avanza la investigación.