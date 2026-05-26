Una pareja acumula 6 denuncias por estafas de $30 millones a sus amigos de una iglesia evangélica

imagen.png El fiscal Hernán Ríos investiga los casos de estafas.

La investigación por múltiples estafas

Según la imputación del fiscal Hernán Ríos, Marcelo Velásquez y Elena Regis cometieron al menos 6 fraudes entre septiembre de 2024 y enero de 2026. Las distintas víctimas entregaron sumas de $2,3 millones, $3 millones, $4 millones, $6 millones, 2.200 dólares y 8.000 dólares.

El modus operandi de la estafa era que las víctimas conocían a la pareja del ámbito religioso, por lo que confiaban en ellos. En ese contexto es que los acusados decían que Marcelo Velásquez era trader y con las inversiones bursátiles ofrecía un retorno del 20% mensual, una tasa ampliamente superior a la que ofrecen bancos y otras entidades financieras.

Como suele ocurrir en los esquemas de estafas Ponzi, en los primeros meses las víctimas percibían las ganancias, lo que motivaba a que invitaran a otras personas a participar de las inversiones. Para darle un manto de legalidad, las víctimas firmaban un contrato con la firma "D&M Inversiones". Sin embargo, en algún momento los pagos se cortaron.

Polo Judicial.jpg La Justicia investiga al menos 6 casos de estafa en la comunidad evangelica.

Imputados por estafa y libres, por ahora

Tras ser imputados, la Fiscalía les otorgó el mantenimiento de libertad sujeto a ciertas condiciones como entregar su pasaporte, prohibición de salir del país y presentarse ante la Justicia cuando sean requeridos. Otra de las obligaciones era ofrecer una caución de $30 millones, monto cercano al total de las estafas que le endilgan a la pareja.

La abogada defensora Federica Vicchi planteó que no podían afrontar era suma de dinero en efectivo y ofreció un inmueble ubicado en Formosa. Sin embargo, esta propiedad fue rechazada por la Fiscalía ya que está ubicada en otra provincia y además está dividida con otros dueños. Ante este panorama, el abogado de una de las víctimas solicitó la detención de la pareja.

Según comentaron fuentes judiciales, los acusados por la estafa aportaron otro bien en concepto de caución y por estos días se están realizando los trámites para validarlo como garantía. En ese caso, podrán continuar libres mientras avanza la investigación.