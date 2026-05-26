Estafa mundialista: compró una caja de figuritas pero cuando la abrió se encontró con algo totalmente distinto

album de figuritas, mundial 2026 La estafa se concretó ante una ilusionada compra de figuritas.

La estafa con la compra de figuritas

Ya en su vivienda y con gran expectativa, el hombre rompió los precintos de seguridad y abrió cuidadosamente el empaque. Sin embargo, en lugar de encontrar los tradicionales sobres con figuritas de jugadores y selecciones, descubrió que la caja estaba completamente llena de sobres de té de anís.

El increíble episodio rápidamente explotó en TikTok, Facebook y X, donde miles de usuarios reaccionaron con memes, bromas y comentarios irónicos sobre la estafa. Muchos compararon el episodio con las clásicas estafas callejeras y otros no pudieron evitar reírse de la creatividad del fraude.

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Buenos Aires, 25 mayo (NA) -- Una insólita estafa ocurrida en Lima, Perú, se volvió viral… pic.twitter.com/2W1pjX9JWQ — Noticias Argentinas (@NAagencia) May 25, 2026

“En Panini se están matando de risa”, escribieron algunos usuarios en redes, mientras otros señalaron que el precio demasiado bajo debía haber sido una señal de alerta. "Te tocaron todas repetidas", fue otro de los mensajes que se burlaban de la víctima de la estafa.

La escena de la estafa en Perú dejó una postal tan insólita como viral: una caja mundialista repleta de infusiones de anís en vez de las codiciadas figuritas de fútbol. Mientras tanto, el caso sigue sumando reproducciones y comentarios en toda Latinoamérica