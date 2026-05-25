Un cabo de la Policía Federal en Buenos Aires fue echado de la fuerza acusado no solamente de estafar sino también de tener como víctimas nada más ni nada menos que a 4 de sus compañeros. El uniformado actuaba luego de ofrecer a la venta cubiertas de vehículos y no entregarlas a los compradores, pese a que pagaron el valor de las mismas.
Así operaba el cabo de la Policía Federal que estafó a sus propios colegas
El uniformado estafó a sus propios colegas tras realizar una burda maniobra por WhatsApp
Según la comunicación oficial de la Policía Federal que transcendió del caso, la medida fue oficializada mediante la Orden del Día Interna (ODI) número 93 de la PFA, en la que se remarcó que se dispuso la cesantía del ahora exefectivo por esta infracción.
Esta sanción disciplinaria grave implica la expulsión o separación definitiva del cabo de la institución y se determina mediante un sumario administrativo previo, que provoca la pérdida del estado policial y de los derechos esenciales.
El modus operandi del policía federal estafador
Todo comenzó cuando el ahora ex miembro de la Policía Federal ofreció la venta de cubiertas para vehículos por medio de sus contactos de WhatsApp, lo que generó que varios de sus compañeros se mostraran interesados en adquirirlas.
En ese sentido, dos sargentos y dos cabos de la Policía Federal, entre ellos una mujer, accedieron al negocio y realizaron transferencias de dinero a través de Mercado Pago y de cuentas bancarias a nombre del estafador por un total de $250 mil, aproximadamente.
Sin embargo, el vendedor nunca hizo entrega de las cubiertas que ofrecía, pese a que ya tenía el dinero de sus compañeros de la Policía Federal en su poder.
Ante las denuncias por estafa que realizaron sus 4 compañeros y en un hecho que tomó repercusión dentro de la Policía Federal, las máximas autoridades de la fuerza dispusieron su cesantía "por haber violado las funciones inherentes a su estado policial al desplegar una conducta inapropiada, generando con ello desprestigio institucional".