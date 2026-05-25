Así operaba el cabo de la Policía Federal que estafó a sus propios colegas

Policia-Federal-asesinado1.jpg El policía federal estafó a sus propios compañeros. Imagen de archivo.

El modus operandi del policía federal estafador

Todo comenzó cuando el ahora ex miembro de la Policía Federal ofreció la venta de cubiertas para vehículos por medio de sus contactos de WhatsApp, lo que generó que varios de sus compañeros se mostraran interesados en adquirirlas.

En ese sentido, dos sargentos y dos cabos de la Policía Federal, entre ellos una mujer, accedieron al negocio y realizaron transferencias de dinero a través de Mercado Pago y de cuentas bancarias a nombre del estafador por un total de $250 mil, aproximadamente.

Sin embargo, el vendedor nunca hizo entrega de las cubiertas que ofrecía, pese a que ya tenía el dinero de sus compañeros de la Policía Federal en su poder.

Ante las denuncias por estafa que realizaron sus 4 compañeros y en un hecho que tomó repercusión dentro de la Policía Federal, las máximas autoridades de la fuerza dispusieron su cesantía "por haber violado las funciones inherentes a su estado policial al desplegar una conducta inapropiada, generando con ello desprestigio institucional".