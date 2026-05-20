Alerta por estafas: la advertencia de ANSES para jubilados y pensionados

¿Cómo funcionan las nuevas estafas a nombre de ANSES?

Los delincuentes suelen utilizar técnicas de ingeniería social bien aceitadas. Personas ajenas al organismo se hacen pasar por empleados de ANSES, utilizando logotipos falsos o números de teléfono apócrifos. El modus operandi consiste en prometer el acceso a supuestos beneficios económicos, bonos extraordinarios o reajustes de haberes jubilatorios pendientes.

Para "acreditar" este dinero, los estafadores solicitan a la víctima datos como el usuario y contraseña de mi ANSES, claves de home banking o números de tarjetas de débito y crédito. Una vez obtenidos estos datos, vacían las cuentas o solicitan préstamos preaprobados a nombre de los damnificados.

Por este motivo, los expertos previsionales recomendamos desestimar de inmediato cualquier publicación o mensaje que circule por fuera del sitio web oficial y que redirija a formularios sospechosos o enlaces externos no verificados.

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Trámites gratuitos y sin gestores: la regla de oro previsional

Uno de los pilares fundamentales que repite el organismo es que todos los trámites y consultas ante la ANSES son absolutamente gratuitos. No existe ninguna prestación, turno o actualización de datos que requiera el pago de un canon, ni la necesidad de contratar a gestores o intermediarios para agilizar los procesos.

Si una persona se contacta ofreciendo "destrabar" un trámite previsional a cambio de dinero o de compartir claves de seguridad, se está en presencia de un delito. El acceso a los derechos de la seguridad social es directo entre el ciudadano y el Estado.

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Canales oficiales: Cómo y dónde denunciar un intento de estafa de ANSES

Ante la detección de estos engaños, la ANSES instó a los ciudadanos a no quedarse de brazos cruzados y realizar la denuncia correspondiente ante la Dirección de Asuntos Penales, Integridad y Sumarios de la institución. Esto permite al organismo iniciar las acciones judiciales pertinentes contra las bandas de estafadores.

Para facilitar este proceso, se encuentran habilitados los siguientes canales oficiales de denuncia:

Por internet (Vía Web): Ingresando al portal oficial mi ANSES, sección Denuncias y Reclamos > Hacer una denuncia.

Por teléfono: Comunicándose de forma gratuita a la línea 130 .

De forma presencial: En la sede central ubicada en Av. Paseo Colón 329, 5° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), o directamente en la oficina de ANSES (UDAI) más cercana a tu domicilio.

Por correo postal: Enviando una carta dirigida a Av. Paseo Colón 329, 5° piso, frente, Código Postal 1063, CABA.