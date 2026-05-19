Jubilados ANSES: ¿Cuánto cobro de bolsillo en junio 2026 con aumento, bono y aguinaldo?

¿De cuánto es la jubilación mínima en junio 2026?

A partir del incremento del 2,6%, el haber mínimo bruto se fijará en $403.475. Quienes perciban esta escala recibirán, además, el refuerzo económico que el Gobierno mantiene congelado para apuntalar la capacidad de compra.

El ingreso total estimado para un jubilado de la mínima se conformará de la siguiente manera:

Jubilación mínima base: $403.475

$403.475 Bono extraordinario: $70.000

$70.000 Medio aguinaldo (SAC): $201.737

$201.737 Monto total de bolsillo aproximado: $675.212

Montos confirmados para Jubilaciones Máximas, PUAM y PNC

El ajuste mensual del 2,6% impactará de igual manera en el resto de las escalas del esquema previsional de ANSES. Los valores oficiales estipulados para el sexto mes del año son:

Jubilación máxima: Alcanzará los $2.715.002 .

Alcanzará los . Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): El haber base se ubicará en $322.780 .

El haber base se ubicará en . Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y vejez: El monto base será de $282.432.

Tanto los titulares de la PUAM como de las PNC también verán acreditado el proporcional del aguinaldo y el refuerzo de $70.000 de forma automática en sus cuentas bancarias.

anses, jubilados (2)

Calendario de pagos ANSES: ¿Cuándo cobro en junio 2026?

ANSES ratificó que el medio aguinaldo se depositará en la misma fecha y junto con el haber mensual, siguiendo el esquema habitual ordenado por la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Jubilados y pensionados que cobran la mínima

DNI terminados en 0: lunes 8 de junio

lunes 8 de junio DNI terminados en 1: martes 9 de junio

martes 9 de junio DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio

miércoles 10 de junio DNI terminados en 3: jueves 11 de junio

jueves 11 de junio DNI terminados en 4: viernes 12 de junio

viernes 12 de junio DNI terminados en 5: martes 16 de junio

martes 16 de junio DNI terminados en 6 y 7: miércoles 17 de junio

miércoles 17 de junio DNI terminados en 8 y 9: jueves 18 de junio

Jubilados y pensionados que superan la mínima

DNI terminados en 0 y 1: martes 23 de junio

martes 23 de junio DNI terminados en 2 y 3: miércoles 24 de junio

miércoles 24 de junio DNI terminados en 4 y 5: jueves 25 de junio

jueves 25 de junio DNI terminados en 6 y 7: viernes 26 de junio

viernes 26 de junio DNI terminados en 8 y 9: lunes 29 de junio

Anses

¿Cómo consultar el recibo de sueldo digital en ANSES?

Para verificar el desglose exacto de los conceptos liquidados (haber, aguinaldo y bono), los beneficiarios pueden ingresar a la plataforma oficial Mi ANSES a partir de los primeros días del mes utilizando su número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.