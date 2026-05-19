Tras confirmarse el nuevo dato de inflación, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará, en junio, un aumento del 2,6% en los haberes mensuales de los jubilados. A esta actualización se le sumará el pago del medio aguinaldo (Sueldo Anual Complementario) correspondiente al primer semestre del año y la continuidad del bono extraordinario.
Jubilados ANSES: ¿Cuánto cobro de bolsillo en junio 2026 con aumento, bono y aguinaldo?
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó los montos para el próximo mes. Conocé el detalle de los haberes, el cálculo del aguinaldo y el calendario de pagos completo
Con estos tres conceptos en mano, los ingresos de bolsillo de los jubilados que cobran a través de ANSES registrarán un salto significativo respecto a lo percibido en mayo. A continuación, el desglose de los montos oficiales y el calendario de pagos definitivo.
¿De cuánto es la jubilación mínima en junio 2026?
A partir del incremento del 2,6%, el haber mínimo bruto se fijará en $403.475. Quienes perciban esta escala recibirán, además, el refuerzo económico que el Gobierno mantiene congelado para apuntalar la capacidad de compra.
El ingreso total estimado para un jubilado de la mínima se conformará de la siguiente manera:
- Jubilación mínima base: $403.475
- Bono extraordinario: $70.000
- Medio aguinaldo (SAC): $201.737
- Monto total de bolsillo aproximado: $675.212
Montos confirmados para Jubilaciones Máximas, PUAM y PNC
El ajuste mensual del 2,6% impactará de igual manera en el resto de las escalas del esquema previsional de ANSES. Los valores oficiales estipulados para el sexto mes del año son:
- Jubilación máxima: Alcanzará los $2.715.002.
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): El haber base se ubicará en $322.780.
- Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y vejez: El monto base será de $282.432.
Tanto los titulares de la PUAM como de las PNC también verán acreditado el proporcional del aguinaldo y el refuerzo de $70.000 de forma automática en sus cuentas bancarias.
Calendario de pagos ANSES: ¿Cuándo cobro en junio 2026?
ANSES ratificó que el medio aguinaldo se depositará en la misma fecha y junto con el haber mensual, siguiendo el esquema habitual ordenado por la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).
Jubilados y pensionados que cobran la mínima
- DNI terminados en 0: lunes 8 de junio
- DNI terminados en 1: martes 9 de junio
- DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio
- DNI terminados en 3: jueves 11 de junio
- DNI terminados en 4: viernes 12 de junio
- DNI terminados en 5: martes 16 de junio
- DNI terminados en 6 y 7: miércoles 17 de junio
- DNI terminados en 8 y 9: jueves 18 de junio
Jubilados y pensionados que superan la mínima
- DNI terminados en 0 y 1: martes 23 de junio
- DNI terminados en 2 y 3: miércoles 24 de junio
- DNI terminados en 4 y 5: jueves 25 de junio
- DNI terminados en 6 y 7: viernes 26 de junio
- DNI terminados en 8 y 9: lunes 29 de junio
¿Cómo consultar el recibo de sueldo digital en ANSES?
Para verificar el desglose exacto de los conceptos liquidados (haber, aguinaldo y bono), los beneficiarios pueden ingresar a la plataforma oficial Mi ANSES a partir de los primeros días del mes utilizando su número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.