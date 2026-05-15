ANSES confirmó fecha de pago y monto del aguinaldo para jubilados y una mala noticia

Con el porcentaje de inflación de abril ya confirmado, también se sabe que el aumento de ANSES a los jubilados en junio será del 2,58%. De esta manera, los montos a cobrar por este sector serán los siguientes.

Haberes en junio: $403.332 (Jubilación mínima)

Bono: $70.000

Aguinaldo: desde $201.666.

Esto significa que el jubilado de ANSES que menos cobre en junio, va a ver depositado en su cuenta poco más de $674.000. En ese sentido, hay que tener en cuenta que el aguinaldo es el 50% del mejor de los haberes recibidos en los últimos seis meses.

La mala noticia de ANSES sobre los aguinaldos

No obstante, el pago del aguinaldo también trae para los jubilados que cobran la mínima una mala noticia de ANSES. Esto es porque, a la hora de hacer el cálculo de cuánto se debe pagar, el organismo no toma en cuenta el bono que este sector recibe cada mes, ya que se trata de un pago extra no remunerativo.

jubilados, anses

ANSES: Fecha de pago de haberes, aguinaldo y bono a jubilados en junio 2026

Según lo estipulado por ANSES, el cronograma de pago a jubilados en junio será por terminación del DNI en las siguientes fechas:

Jubilados que cobran la mínima

DNI terminados en 0: Lunes 8 de junio

DNI terminados en 1: Martes 9 de junio

DNI terminados en 2: Miércoles 10 de junio

DNI terminados en 3: Jueves 11 de junio

DNI terminados en 4: Viernes 12 de junio

DNI terminados en 5: Martes 16 de junio (tras el feriado)

DNI terminados en 6: Miércoles 17 de junio

DNI terminados en 7: Jueves 18 de junio

DNI terminados en 8: Viernes 19 de junio

DNI terminados en 9: Lunes 22 de junio

Jubilados que cobran más que la mínima