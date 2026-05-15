Desde ANSES manifestaron que con el aumento y el pago del aguinaldo, no habrá jubilados que cobren menos de $600.000 en el mes de junio, siendo el ingreso más alto en lo que va del año para este sector.
ANSES confirmó fecha de pago y monto del aguinaldo para jubilados y una mala noticia
Con el porcentaje de inflación de abril ya confirmado, también se sabe que el aumento de ANSES a los jubilados en junio será del 2,58%. De esta manera, los montos a cobrar por este sector serán los siguientes.
- Haberes en junio: $403.332 (Jubilación mínima)
- Bono: $70.000
- Aguinaldo: desde $201.666.
Esto significa que el jubilado de ANSES que menos cobre en junio, va a ver depositado en su cuenta poco más de $674.000. En ese sentido, hay que tener en cuenta que el aguinaldo es el 50% del mejor de los haberes recibidos en los últimos seis meses.
La mala noticia de ANSES sobre los aguinaldos
No obstante, el pago del aguinaldo también trae para los jubilados que cobran la mínima una mala noticia de ANSES. Esto es porque, a la hora de hacer el cálculo de cuánto se debe pagar, el organismo no toma en cuenta el bono que este sector recibe cada mes, ya que se trata de un pago extra no remunerativo.
ANSES: Fecha de pago de haberes, aguinaldo y bono a jubilados en junio 2026
Según lo estipulado por ANSES, el cronograma de pago a jubilados en junio será por terminación del DNI en las siguientes fechas:
Jubilados que cobran la mínima
- DNI terminados en 0: Lunes 8 de junio
- DNI terminados en 1: Martes 9 de junio
- DNI terminados en 2: Miércoles 10 de junio
- DNI terminados en 3: Jueves 11 de junio
- DNI terminados en 4: Viernes 12 de junio
- DNI terminados en 5: Martes 16 de junio (tras el feriado)
- DNI terminados en 6: Miércoles 17 de junio
- DNI terminados en 7: Jueves 18 de junio
- DNI terminados en 8: Viernes 19 de junio
- DNI terminados en 9: Lunes 22 de junio
Jubilados que cobran más que la mínima
- DNI terminados en 0 y 1: martes 23 de junio
- DNI terminados en 2 y 3: miércoles 24 de junio
- DNI terminados en 4 y 5: jueves 25 de junio
- DNI terminados en 6 y 7: viernes 26 de junio
- DNI terminados en 8 y 9: lunes 29 de junio