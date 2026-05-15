El Ministerio de Capital Humano, a través de la ANSES, confirmó la escala de pagos para junio de 2026 de la prestación antes conocida como Tarjeta Alimentar. Luego de la actualización del 38% aplicada recientemente, el beneficio busca sostener el poder de compra de los sectores más vulnerables frente a la inflación.
Los nuevos montos que pagará la ex Tarjeta Alimentar en junio 2026
Tras el fuerte incremento dispuesto por el Gobierno de Javier Milei, los beneficiarios de ANSES percibirán en junio los nuevos valores del Plan Alimentar
A diferencia de los jubilados, los titulares de asignaciones no perciben aguinaldo, pero este refuerzo económico en el Plan Alimentar funciona como un alivio clave para el bolsillo de las familias argentinas al cierre del primer semestre.
¿Cuánto se cobra por la Tarjeta Alimentar en junio?
Los montos de la ex Tarjeta Alimentar dependen directamente de la conformación del grupo familiar y se acreditan de forma automática en la misma cuenta donde se percibe la asignación principal.
Para el mes de junio, los valores confirmados son:
- Familias con un hijo de hasta 17 años: $72.250.
- Familias con dos hijos de hasta 17 años: $113.299.
- Familias con tres hijos o más de hasta 17 años: $149.425.
- Titulares de la Asignación por Embarazo (AUE): $72.250.
El otro aumento que beneficia a los titulares de AUH
El incremento en la ex Tarjeta Alimentar no es el único que beneficia a los titulares de AUH, sino que también van a recibir el aumento mensual de ANSES.
Según la inflación confirmada del mes de abril, en junio ANSES aumentará un 2,58% las asignaciones sociales, como es el caso de la Asignación Universal por Hijo y la de Embarazo. Esto significa que ambas quedarán en $144.931. Si a esa cifra se le suma el monto de la ex Tarjeta Alimentar, entonces los beneficiarios de asignaciones sociales ya tienen asegurado un pago de más de $200.000 por hijo.
A ese monto, en caso de tener niños menores de 3 años, también se le debe agregar el complemento leche del plan 1000 días que abona ANSES y que es de más de $40.000.