ANSES confirmó un pago extra de más de $200.000 para todos los jubilados en junio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que todos los jubilados, sin importar cuánto cobren, van a recibir un pago extra de más de $200.000 en junio.
Este pago que van a recibir los jubilados se abona a todos y no solamente a los que cobran la mínima, como es el caso de aquellos que ven acreditados, cada mes, el bono de $70.000
El aguinaldo: el pago extra de ANSES para los jubilados
El extra que van a recibir los jubilados en junio, de parte de ANSES, es el medio aguinaldo, que corresponde al 50% del mejor de los haberes recibidos en los seis primeros meses del año.
Tras el aumento que recibirán los jubilados en junio, que será del 2,58% según la inflación de abril, los haberes mínimos van a quedar en $403.332, lo que significa que el aguinaldo mínimo será de $201.666. A esa cifra, en el caso de los jubilados que menos cobran, se le sumará el bono de $70.000.
Con la suma de los haberes, del aguinaldo y del bono, ningún jubilado de ANSES va a cobrar menos de $674.977 en junio 2026. Igualmente, hay que tener en cuenta que mientras más alto sean los haberes, más elevado será el monto del aguinaldo.
ANSES: Fecha de pago de haberes, aguinaldo y bono a jubilados en junio 2026
Según lo estipulado por ANSES, el cronograma de pago a jubilados en junio será por terminación del DNI en las siguientes fechas:
Jubilados que cobran la mínima
- DNI terminados en 0: Lunes 8 de junio
- DNI terminados en 1: Martes 9 de junio
- DNI terminados en 2: Miércoles 10 de junio
- DNI terminados en 3: Jueves 11 de junio
- DNI terminados en 4: Viernes 12 de junio
- DNI terminados en 5: Martes 16 de junio (tras el feriado)
- DNI terminados en 6: Miércoles 17 de junio
- DNI terminados en 7: Jueves 18 de junio
- DNI terminados en 8: Viernes 19 de junio
- DNI terminados en 9: Lunes 22 de junio
Jubilados que cobran más que la mínima
- DNI terminados en 0 y 1: martes 23 de junio
- DNI terminados en 2 y 3: miércoles 24 de junio
- DNI terminados en 4 y 5: jueves 25 de junio
- DNI terminados en 6 y 7: viernes 26 de junio
- DNI terminados en 8 y 9: lunes 29 de junio