ANSES confirmó un pago extra de más de $200.000 para todos los jubilados en junio

El aguinaldo: el pago extra de ANSES para los jubilados

El extra que van a recibir los jubilados en junio, de parte de ANSES, es el medio aguinaldo, que corresponde al 50% del mejor de los haberes recibidos en los seis primeros meses del año.

Tras el aumento que recibirán los jubilados en junio, que será del 2,58% según la inflación de abril, los haberes mínimos van a quedar en $403.332, lo que significa que el aguinaldo mínimo será de $201.666. A esa cifra, en el caso de los jubilados que menos cobran, se le sumará el bono de $70.000.

Con la suma de los haberes, del aguinaldo y del bono, ningún jubilado de ANSES va a cobrar menos de $674.977 en junio 2026. Igualmente, hay que tener en cuenta que mientras más alto sean los haberes, más elevado será el monto del aguinaldo.

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ANSES: Fecha de pago de haberes, aguinaldo y bono a jubilados en junio 2026

Según lo estipulado por ANSES, el cronograma de pago a jubilados en junio será por terminación del DNI en las siguientes fechas:

Jubilados que cobran la mínima

DNI terminados en 0: Lunes 8 de junio

Lunes 8 de junio DNI terminados en 1: Martes 9 de junio

Martes 9 de junio DNI terminados en 2: Miércoles 10 de junio

Miércoles 10 de junio DNI terminados en 3: Jueves 11 de junio

Jueves 11 de junio DNI terminados en 4: Viernes 12 de junio

Viernes 12 de junio DNI terminados en 5: Martes 16 de junio (tras el feriado)

Martes 16 de junio (tras el feriado) DNI terminados en 6: Miércoles 17 de junio

Miércoles 17 de junio DNI terminados en 7: Jueves 18 de junio

Jueves 18 de junio DNI terminados en 8: Viernes 19 de junio

Viernes 19 de junio DNI terminados en 9: Lunes 22 de junio

Jubilados que cobran más que la mínima